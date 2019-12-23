«Испытал дискомфорт и испуг». Двое полицейских, испугавшихся бутылки на митинге, дали показания в суде
Двое потерпевших полицейских — Александр Комбаров и Дмитрий Линник высказались в Мещанском суде Москвы, где 23 декабря слушается дело Самариддина Раджабова, бросившего в силовиков бутылку.
«Медуза» в своём телеграм-канале приводит некоторые цитаты силовиков. Так, Комбаров объяснил, что спутал звук разбивающейся бутылки с хлопком.
«В связи с этим я испытал дискомфорт, я испытал испуг. Потому что толпа людей вокруг, мы не знали, на что люди способны, на что они готовы идти. Это само представляло угрозу. С чувством страха мы доставили человека до транспорта. И остановились на секундочку обсудить, что это был за хлопок», – рассказал полицейский.
При этом Комбаров отметил, что ни в больницу, ни к штатному психологу после испуга он не обращался, потому что испуг прошёл, а работа продолжилась.
Адвокат Бадамшин: «Но когда задержанного вели, вы все боялись?»
Комбаров: «Конечно».
Бадамшин: «А вообще на вас можно было повлиять бутылкой, чтобы вы прекратили работу?»
Комбаров: «Не могу ответить на этот вопрос».
Дмитрий Линник в продолжение вспомнил, что сначала решил, что бутылка прилетела в него. Однако потом, когда уже посмотрел видео, понял, что тара в него так и не угодила.
Прокурор: «Данное действие в виде броска вы как характеризуете?»
Линник: «Я считал, что целенаправленно в нас шла. В связи с тем, что в отдельных районах летели в сотрудников бутылки, и стеклянные разбивались».
Прокурор: «Ваши действия?»
Линник: «Испуг».
Прокурор: «В связи с чем?»
Линник: «Я же не знал, что за жидкость там была».
Защитник Самариддинова спросил у силовика, стоял ли он в Новый год в оцеплении. Тот ответил утвердительно и отметил, что не боялся, потому как «обстановка там более культурная».
Справка:
Раджабова первоначально обвиняли по части 2 статьи 212 УК («Массовые беспорядки) и части 1 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас ему вменяют только угрозу насилия. По версии следствия, он кинул пластиковую бутылку в росгвардейца на несанкционированном митинге 27 июля. Сторона защиты настаивает, что действия их клиента необходимо квалифицировать как мелкое хулиганство.
В ноябре рэппер Oxxxymiron выпустил трек, в котором использованы сэмплы с голосом Раджабова.