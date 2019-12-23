«Испытал дискомфорт и испуг». Двое полицейских, испугавшихся бутылки на митинге, дали показания в суде

Двое потерпевших полицейских — Александр Комбаров и Дмитрий Линник высказались в Мещанском суде Москвы, где 23 декабря слушается дело Самариддина Раджабова, бросившего в силовиков бутылку.

«Медуза» в своём телеграм-канале приводит некоторые цитаты силовиков. Так, Комбаров объяснил, что спутал звук разбивающейся бутылки с хлопком.

«В связи с этим я испытал дискомфорт, я испытал испуг. Потому что толпа людей вокруг, мы не знали, на что люди способны, на что они готовы идти. Это само представляло угрозу. С чувством страха мы доставили человека до транспорта. И остановились на секундочку обсудить, что это был за хлопок», – рассказал полицейский.

При этом Комбаров отметил, что ни в больницу, ни к штатному психологу после испуга он не обращался, потому что испуг прошёл, а работа продолжилась.





Адвокат Бадамшин: «Но когда задержанного вели, вы все боялись?»



Комбаров: «Конечно».



Бадамшин: «А вообще на вас можно было повлиять бутылкой, чтобы вы прекратили работу?»



Комбаров: «Не могу ответить на этот вопрос».



Дмитрий Линник в продолжение вспомнил, что сначала решил, что бутылка прилетела в него. Однако потом, когда уже посмотрел видео, понял, что тара в него так и не угодила.



Прокурор: «Данное действие в виде броска вы как характеризуете?»



Линник: «Я считал, что целенаправленно в нас шла. В связи с тем, что в отдельных районах летели в сотрудников бутылки, и стеклянные разбивались».



Прокурор: «Ваши действия?»



Линник: «Испуг».



Прокурор: «В связи с чем?»



Линник: «Я же не знал, что за жидкость там была».

Защитник Самариддинова спросил у силовика, стоял ли он в Новый год в оцеплении. Тот ответил утвердительно и отметил, что не боялся, потому как «обстановка там более культурная».