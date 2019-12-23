Нарушитель на автомобиле с «числом зверя» ударил одного, выстрелил в другого, а третьего усадил на капот на проспекте Ветеранов

Полиция Красносельского районе Петербурга разбирается с нарушителем, который за несколько минут сумел обидеть троих пешеходов. Ощутив недостаток ораторских способностей, он схватился за пистолет, а потом и вовсе пошёл на таран.

По данным «Фонтанки», 23 декабря в девять вечера полиция на проспекте Ветеранов задержала 23-летнего водителя, зарегистрированного в Дагестане. На месте удалось установить, что от его действий пострадали трое. Они и передали правоохранителям, что именно натворил молодой и горячий Мурад Гусейнов.

Собеседник «Фонтанки» в полиции рассказал, что лихач у дома №171/5 по проспекту Ветеранов задел двоих мужчин на «зебре». Один возмутился и вслух сделал замечание водителю легковой с тремя дьявольскими шестёрками на номерах. Гусейнов якобы обиды не стерпел и ударил оппонента по лицу. Тут за пострадавшего заступился второй задетый капотом. Тогда, по словам очевидцев, Гусейнов вытащил охолощенный пистолет Макарова и немедленно начал стрелять.





Двое пугача не испугались, Мурад стал уходить по встречке и усадил третьего пешехода на капот. Тут-то его и задержали подоспевшие граждане. В это же время на место подоспели сотрудники полиции, которые аккуратно усадили нарушителя под мигалки и отвезли в отдел.