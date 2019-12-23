Forbes выбрал главных героев 2019 года. На первое место вышел бизнесмен, удачно продавший баскетбольный клуб

Русскоязычный Forbes выбрал главных героев уходящего 2019 года в сфере российского бизнеса. Герои поделили между собой 15 номинаций. Так, например, бизнесменом года, по версии издания, стал владелец группы «Онэксим», холостяк Михаил Прохоров.

Строчка в рейтинге, опубликованном 23 декабря, досталась топ-менеджеру за продажу контроля в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Стоило удовольствие 1,35 млрд долларов, покупателем стал сооснователь Alibaba Group Джозеф Цай. На сегодняшний день Прохоров занимает 139-е место среди самых богатых бизнесменов в мировом рейтинге Forbes. В российском списке он на 12-й позиции.

При этом читатели Forbes оказались феминистами — они выбрали «бизнесменом года» не Прохорова, а основательницу интернет-ретейлера Wildberries Татьяну Бакальчук.

В номинации «Предмет года» победил портрет миллиардера Алексея Ананьева, который следователи нашли на складе в Домодедово. На картину был наложен арест в рамках рассмотрения иска «Промсвязьбанка» к бывшим владельцам компании на 282 млрд руб.

Интересно, что читатели издания (40%) проголосовали в этой номинации за либертарианский гадсденовский флаг, который использовал в качестве фона для видеороликов на YouTube студент Егор Жуков, приговоренный к трём годам условно за призывы к экстремизму.



