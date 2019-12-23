«Перестарался». Рамзан Кадыров прокомментировал увольнение мэра Грозного, который бил женщин электрошокером

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший мэр Грозного Ислам Кадыров «перестарался», когда применял электрошокер к задержанным. Как пишет 23 декабря ТАСС, чеченский лидер при этом подчеркнул, что его однофамилец «не предатель».

«Ислам Кадыров перестарался. После [медицинских] операций выходил на работу и срывался. Чтобы быстрее разоблачить аферистов, он применил эти методы, не скрывал, официально снимал. Я его предупреждал, говорил: пройди лечение. Не послушался, пришлось уволить», — рассказал Кадыров.

Напомним, в октябре по телеканалу ЧГТРК «Грозный» показали видео, на котором Ислам Кадыров бьет электрошокером задержанных — в том числе, женщин. После этого бывший мэр Грозного принес официальные извинения, Следственный комитет начал проверку. Отметим, Ислам Кадыров занимал пост мэра столицы Чечни с 2012 по 2015 годы, затем был главой правительства региона. «Новая газета» писала, что спад его карьеры якобы связан с участием в подготовке покушения на Рамзана Кадырова в 2016 году. Впрочем, сам глава Чечни сегодня заявил, что Ислам Кадыров ни к чему подобному причастен быть не может. «Я его растил, он никогда не был предателем», — сказал Рамзан Кадыров.



