ФТС подтвердила информацию об обысках. СМИ пишут об уголовном деле на начальника управления таможенного дознания

Федеральная таможенная служба (ФТС) подтвердила информацию об обысках в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковском и Домодедовском подразделениях. Об этом вечером 23 декабря пишут «Ведомости».

Таможенники ограничились коротким сообщением: «В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия», – заявили в пресс-службе. В Следственном комитете от комментариев воздержались. Ранее в СМИ сообщали, что именно сотрудники СК пришли с обысками на таможню.

Источники ТАСС и «Интерфакса» говорили, что обыски проводятся в рамках уголовного дела. Телеканал РЕН ТВ уточнил, что, по его информации, в крупных махинациях подозреваются начальник управления таможенного дознания Александр Кизлык и его заместитель по фамилии Серебро. А обыски во Внуковской и Домодедовской таможнях якобы касались заместителей начальников этих подразделений Константина Мишина и Юрия Черкашина. Официально эта информация пока никак не подтверждалась.



