Происшествия
Петербуржцы стоят в «платной пробке» из-за водителя каршеринга, забывшего посмотреть в зеркало
Километровая пробка образовалась вечером 23 декабря на Западном скоростном диаметре в Приморском районе Петербурга.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Магистраль северной столицы», водитель каршеринга не пропустил попутно идущий автомобиль, съезжая на Богатырский проспект — в итоге машины помялись. Обошлось без пострадавших, но ДТП все равно привело к восьмибалльному затору.
© Фонтанка.Ру