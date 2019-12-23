Жарким летом грузовикам запретят ездить по федеральным дорогам, даже платным. В списке и новая трасса от Петербурга до Москвы

Проезд по федеральным автодорогам, в том числе вновь построенной магистрали «М-11» от Петербурга до Москвы, планируется закрыть на все лето для тяжелых грузовиков. С такой инициативой 23 декабря выступило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Подготовленный проект приказа предусматривает временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения ?транспортных средств с нагрузкой на ось свыше установленного норматива. Эти ограничения будут действовать в дневное время (с 10 до 22 часов) с 20 мая по 31 августа при условии превышения температурой воздуха порога в 32 градуса по Цельсию.

Также определяется перечень дорог, на которых планируется применять специальные меры. В него вошли, в частности, магистраль М-10 «Россия» между Москвой и Санкт-Петербургом, шоссе Р-21 «Кола» на Петрозаводск и Мурманск, А-181 «Скандинавия» на Выборг до пограничных постов с Финляндией, Р-23 на Псков и Невель, А-180 «Нарва» и А-121 «Сортавала», А-120 – южное полукольцо (так называемая «бетонка»), а также А-118 – Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Впервые в такой список в полном объеме включена новая платная магистраль между двумя столицами (М-11).

Ограничения вводятся для защиты дорожного полотна от продавливания: «При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия резко меняется температурный режим покрытия дороги. В результате происходит резкое снижение прочности асфальтобетонного покрытия, что способствует интенсивному образованию колеи на дорогах и вызывает необходимость выполнения преждевременных ремонтных работ, связанных с ее устранением», – поясняют в ведомстве.





По расчетам Росавтодора, ограничения затронут владельцев 1,7 млн транспортных средств, имеющих максимальную массу более 12 тонн. Чиновники убеждены, что перевозчики «смогут выполнить свои обязательства по доставке грузов с использованием установленных маршрутов движения без перепробегов и срывов сроков поставок»: «В те дни, когда температура воздуха превышает 32 градуса, тяжеловесные транспортные средства могут осуществлять движение по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 22 до 10 часов», – отмечается в пояснительной записке. В свою очередь, в случае отсутствия ограничений ущерб от повреждения дорожного покрытия и расходы на его восстановление оцениваются в 6,1 млрд рублей.

Запреты не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также перевозку необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий грузов.