Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +4
$ 62.25р
69.00р
23:36 23.12.2019
Расширенный поиск

Авто
23.12.2019 21:41
Печать

Жарким летом грузовикам запретят ездить по федеральным дорогам, даже платным. В списке и новая трасса от Петербурга до Москвы

Проезд по федеральным автодорогам, в том числе вновь построенной магистрали «М-11» от Петербурга до Москвы, планируется закрыть на все лето для тяжелых грузовиков. С такой инициативой 23 декабря выступило Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Подготовленный проект приказа предусматривает временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения ?транспортных средств с нагрузкой на ось свыше установленного норматива. Эти ограничения будут действовать в дневное время (с 10 до 22 часов) с 20 мая по 31 августа при условии превышения температурой воздуха порога в 32 градуса по Цельсию.

Также определяется перечень дорог, на которых планируется применять специальные меры. В него вошли, в частности, магистраль М-10 «Россия» между Москвой и Санкт-Петербургом, шоссе Р-21 «Кола» на Петрозаводск и Мурманск, А-181 «Скандинавия» на Выборг до пограничных постов с Финляндией, Р-23 на Псков и Невель, А-180 «Нарва» и А-121 «Сортавала», А-120 – южное полукольцо (так называемая «бетонка»), а также А-118 – Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Впервые в такой список в полном объеме включена новая платная магистраль между двумя столицами (М-11).

Ограничения вводятся для защиты дорожного полотна от продавливания: «При значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов Цельсия резко меняется температурный режим покрытия дороги. В результате происходит резкое снижение прочности асфальтобетонного покрытия, что способствует интенсивному образованию колеи на дорогах и вызывает необходимость выполнения преждевременных ремонтных работ, связанных с ее устранением», – поясняют в ведомстве.


По расчетам Росавтодора, ограничения затронут владельцев 1,7 млн транспортных средств, имеющих максимальную массу более 12 тонн. Чиновники убеждены, что перевозчики «смогут выполнить свои обязательства по доставке грузов с использованием установленных маршрутов движения без перепробегов и срывов сроков поставок»: «В те дни, когда температура воздуха превышает 32 градуса, тяжеловесные транспортные средства могут осуществлять движение по дорогам федерального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 22 до 10 часов», – отмечается в пояснительной записке. В свою очередь, в случае отсутствия ограничений ущерб от повреждения дорожного покрытия и расходы на его восстановление оцениваются в 6,1 млрд рублей.

Запреты не распространяются на пассажирские перевозки автобусами, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ, а также перевозку необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий грузов.


© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      23.12.2019 14:12

      Setl Group сдал детский сад на Петровском острове

      Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию детский сад в ЖК «Петровский Квартал на воде» на Петровском острове. В садик смогут ходить 160 малышей. Его планируют открыть в следующем году.
      23.12.2019 13:18

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект ЗРС «Витязь»

      «Алмаз – Антей» передал Минобороны России первый комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-350 «Витязь». Торжественная церемония прошла накануне на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.
      Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
      23.12.2019 12:39

      Рассрочка от застройщика «30-40-30» в «Новом Лесснере»

      На покупку двух- и трехкомнатных квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» действует рассрочка от застройщика, предполагающая всего 3 платежа в течение 2-х лет. Воспользоваться предложением можно до 31 января 2020 года.
      ювелирный салон «РИНГО»
      23.12.2019 12:15

      Подарок с бриллиантом - сказка от РИНГО на новый год

      С наступлением зимы фирменный салон уральского ювелирного бренда РИНГО объявляет о начале акции #БРИЛЛИАНТОВЫЙ СНЕГ. Всем клиентам с 16 декабря 2019 по 15 января 2020г. начислят 20200 бонусных баллов, где 1 балл = 1 рублю.
      ГК «Эталон»
      23.12.2019 12:03

      Корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» аккредитован еще одним банком

      АО «Россельхозбанк» аккредитовал корпус 4.15 ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон», который реализуется в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      23.12.2019 11:28

      Банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000-ный эскроу-счет

      На конец декабря Банк «Санкт-Петербург» открыл 10 000 эскроу-счетов в рамках сделок с недвижимостью по договорам купли-продажи и договорам уступки прав требований между физическими лицами.
      ГК «КВС»
      23.12.2019 11:11

      Введен в эксплуатацию клубный дом G9 от ГК «КВС»

      Служба Госстройнадзора выдала Группе компаний «КВС» разрешение на ввод в эксплуатацию Клубного дома G9 в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
      Фото: unsplash.com
      23.12.2019 09:00

      МедцентрMedFIN (Хельсинки) выписывает европейские рецепты для россиян

      Недавно в странах ЕС и в Финляндии законодательно разрешили оформление рецептов с помощью телеконсультаций. Через интернет можно проконсультироваться с врачом в Финляндии и получить электронный рецепт, который принимается в каждой аптеке.
      ГК «Полис Групп»
      20.12.2019 17:40

      Эксперты ГК «Полис Групп»: Цены на жилье при проектном финансировании будут расти медленнее

      Динамика роста цен на новостройки при новой схеме финансирования строительства объектов с использованием эскроу-счетов замедлится. Об этом рассказала директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова.
      «Петербургская Недвижимость»
      20.12.2019 17:04

      «Петербургская Недвижимость» открыла новое представительство в Выборгском районе

      Компания приглашает клиентов в представительство на территории ЖК бизнес-класса Svetlana Park, который строится на Манчестерской улице.
      «Лидер Групп»
      20.12.2019 16:56

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК «Балканы»

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Балканы» на Бухарестской улице.
      предоставлено компанией ARKAN
      20.12.2019 16:09

      Поисковый маяк ARKAN отследил угнанный Nissan Qashqai

      Вчера вечером 19 декабря на связь с Мониторинговым центром ARKAN вышла владелица Nissan Qashqai и сообщила, что машина пропала с места парковки на юге Петербурга.