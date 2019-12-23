«Месяц туда, месяц обратно». Медведев рассказал, на сколько может задержаться завершение «Северного потока-2» из-за американских санкций

На строительство газопровода «Северный поток-2» потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально. Как заявил 23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев, причиной проблем стали санкции США, которые предписывают блокировать активы всех компаний, связанных со стройкой.

Как пишет РБК, премьер подчеркнул, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки трубопровода. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», – сказал Медведев. И уточнил, что «ничего страшного» в этом не видит — тем более, что с Украиной удалось договориться о транзите газа.

Напомним, трубоукладчик «Северного потока-2» – швейцарская компания Allseas – уже вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.



