«Месяц туда, месяц обратно». Медведев рассказал, на сколько может задержаться завершение «Северного потока-2» из-за американских санкций
На строительство газопровода «Северный поток-2» потребуется чуть больше времени, чем планировалось изначально. Как заявил 23 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев, причиной проблем стали санкции США, которые предписывают блокировать активы всех компаний, связанных со стройкой.
Как пишет РБК, премьер подчеркнул, что у «Газпрома» есть альтернативные варианты прокладки трубопровода. «Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», – сказал Медведев. И уточнил, что «ничего страшного» в этом не видит — тем более, что с Украиной удалось договориться о транзите газа.
Напомним, трубоукладчик «Северного потока-2» – швейцарская компания Allseas – уже вывела все свои суда из зоны строительства в Балтийском море.
Справка:
Работы по укладке газопровода «Северный поток-2» были приостановлены после того, как президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год. Он включает в себя введение ограничений против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Документ предполагает полную блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в США.
Германия назвала санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции и достроит газопроводы.