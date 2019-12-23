Россиянина Винника не будут экстрадировать из Греции. Пока наследница его криптобиржи вызывает волну минирований в Петербурге, хакер объявил голодовку

Греческий суд приостановил исполнение решения местного Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника в Грецию. Об этом 23 декабря вечером сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Винника Зои Константопулу.

«Председатель четвертого департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнется в случае его экстрадиции», – рассказала Константопулу.

Она также подчеркнула, что Винник уже четвертый день держит голодовку, его здоровье начало ухудшаться.

Напомним, согласно распоряжению Минюста Греции, Винника должны были сначала выдать во Францию для рассмотрения дела и вынесения приговора, затем наступила бы очередь США и только потом его бы могли отправить в Россию. Адвоакты говорили, что это «убийственное решение» – на его исполнение понадобилось бы не менее 10 лет. Винник объявил голодовку после того, как стало известно об этом решении. Отметим, это уже вторая голодовка россиянина.



