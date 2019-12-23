Происшествия
Россиянина Винника не будут экстрадировать из Греции. Пока наследница его криптобиржи вызывает волну минирований в Петербурге, хакер объявил голодовку
Греческий суд приостановил исполнение решения местного Минюста об экстрадиции россиянина Александра Винника в Грецию. Об этом 23 декабря вечером сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Винника Зои Константопулу.
«Председатель четвертого департамента Государственного совета издал сегодня временное распоряжение о приостановке исполнения решения об экстрадиции Александра Винника во Францию, США и Россию, признавая опасность, с которой Александр столкнется в случае его экстрадиции», – рассказала Константопулу.
Она также подчеркнула, что Винник уже четвертый день держит голодовку, его здоровье начало ухудшаться.
Напомним, согласно распоряжению Минюста Греции, Винника должны были сначала выдать во Францию для рассмотрения дела и вынесения приговора, затем наступила бы очередь США и только потом его бы могли отправить в Россию. Адвоакты говорили, что это «убийственное решение» – на его исполнение понадобилось бы не менее 10 лет. Винник объявил голодовку после того, как стало известно об этом решении. Отметим, это уже вторая голодовка россиянина.
Справка:
Россиянин Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрениям в киберпреступлениях, может иметь опосредованное отношение к анонимкам о минировании в Петербурге и Москве. В них говорится, что «сообщения о взрывах будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». WEX – это наследница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. Осенью 2018 года, как ранее стало известно BBC, WEX продали дочери крымского предпринимателя Дмитрия Хавченко. Пользователи утверждают, что их деньги были похищены на бирже, а бенефициарами WEX могли быть православный олигарх Константин Малофеев и Дмитрий Хавченко. Малофеев причастность к бирже отрицает.
Греция задержала Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.
В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Протестуя против попыток его экстрадировать в США или Францию и переноса суда, в декабря 2018 года россиянин начал голодовку. За несколько месяцев он потерял почти 30% веса и оказался «на грани смерти».