На непростом участке ЗСД бьются второй раз за день

Неаккуратные водители второй раз за день создают пробку на ЗСД в одном и том же месте притом, что город уже полупустой – «зелёные» 3 балла.

При движении в северном направлении перед съездом с ЗСД на Богатырский проспект – аварийный транспорт, предупреждает вечером 23 декабря приложение «Ваш ЗСД». Видео с места публикует телеграм-канал «Мегаполис». «Едут два левых и второй слева ряд. Пожарная на месте», – отмечается в сообщении.

По данным «Яндекс.Карт», затор превышает 4 километра.





Примерно там же днём столкнулись как минимум два автомобиля, и тоже образовалась пробка. Водители любят здесь нарушать, сворачивая к съезду на Богатырский из средних рядов, не только собирая пробки, но и провоцируя ДТП.

Решить эту проблему должна развязка с Шуваловским проспектом, которую планируется построить к северу от Богатырского проспекта.



