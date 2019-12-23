Ведомости: Минкомсвязи преувеличило успешность учений «суверенного интернета»

Издание смогло ознакомиться с закрытой от журналистов презентацией итогов учений. Они неутешительны — условный преступник преодолевал защиту в каждую вторую атаку.

Минкомсвязи по итогам первых учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете», который прошли в Москве, Владимире, Ростове и еще в нескольких субъектах, уверял, что «в целом органы власти и операторы связи» готовы противостоять внешней угрозе. В рамках учений отрабатывались сценарии устойчивости связи, безопасности сотовой связи, включая вопросы защиты персональных данных и перехвата трафика, безопасности использования «интернета вещей».

Однако, как пишут 23 декабря «Ведомости», на второй части мероприятия, которая прошла без участия журналистов, были озвучены другие итоги.

«В ней (презентации итогов) уточняется, что учения проводились 16 и 17 декабря, в них участвовали четыре федеральных оператора связи. Для каждого из них отрабатывались 18 сценариев атак — 12 через сигнальные сети протокола SS7 (канал, через который передаются служебные команды для соединения абонентов в телефонных сетях по всему миру) и шесть — через сигнальные сети протокола Diameter (один из основных протоколов в сетях 4G). На отработку каждого сценария требовалось около 20 минут. Согласно презентации, условному злоумышленнику удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% атак через протокол Diameter. Время обнаружение каждой атаки составило в среднем 2-3 минуты», – сообщает газета..





Об учениях по закону о «суверенном интернете» стало известно 19 декабря. По документу за подписью министра связи Константина Носкова, они должны были пройти 19 декабря, но затем были перенесены на 23 декабря. Ведомство обещало, что обычные пользователи не заметят учений — их проведут на выделенных сегментах, стендах и полигонах в Москве и на острове Русский.

В учениях помимо Минкомсвязи должны были участвовать четыре оператора — «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», а также МВД, Минобороны, Минэнерго, Федеральная служба безопасности, Росгвардия, «Лаборатория Касперского», Positive Technologies и Group-IB. Соколов, согласно документу, руководил учениями.