Не ставших ангелами детей из Рыбацкого передали отцу. Их мать встретит юбилей в психиатрии

Двухлетняя девочка, которую мать едва не выбросила из окна квартиры в Невском районе Петербурга, вернулась в семью. Вместе со старшим братом из больницы ее забрал отец.

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О выписке детей из больницы им. Филатова «Фонтанке» сообщили в аппарате детского омбудсмена Светланы Агапитовой. Возвращение домой чуть ранее анонсировала 90-летняя прабабушка. «Дочь и внук уехали за ними в больницу», – рассказала она. Мать всё ещё находится в психиатрической лечебнице №6, куда ее направили сразу после возбуждения уголовного дела.

В лечебнице петербурженка Екатерина, судя по всему, встретит сорокалетие. Она родилась 30 декабря. Уголовное дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание – три года лишения свободы. Подруга женщины в разговоре с «Фонтанкой» поделилась подробностями жизни той, что 14 декабря решила: её дети — ангелы. От полета с высоты пятого этажа маленькую девочку тогда спас участковый Наиль Исламов.

После случившегося дети были направлены в больницу, откуда 23 декабря их забрал второй муж Екатерины. До него женщина уже была в браке, родила сына. По словам близкой подруги, разлад в новых отношениях наступил, когда пара переехала из тесной однушки в жильё попросторнее. Трёхкомнатная квартира в Рыбацком требовала ремонта, муж хотел его сделать сам, поэтому процесс затянулся. Екатерина торопила – малышу нужна была чистая комната.

«Какое-то время они жили нормально, но потом что-то у них произошло и все пошло наперекосяк. В конце-концов, он съехал к родителям», – рассказала подруга. По её словам, в последнее время некогда любящие друг друга люди в суде делили имущество.





«Катю знаю очень давно. Она очень добрая, домашняя, любит путешествия и обожает своих детей. Около месяца назад я была у неё в гостях с ночёвкой со своими детьми. Она была в отличном состоянии, выглядела хорошо, и никакого психоза у нее не было», – вспомнила женщина.

Свекровь Кати также подтверждает, что состояние и поведение невестки не внушало тревоги. В последний раз виделись за две недели до происшествия, бабушка подарила внучке игрушку. Молодая мама была весела и вела себя совершенно спокойно. Женщина отметила, что у неё были очень хорошие отношения с бывшей женой сына.

«Теперь, конечно, уже нет», – подытожила она. Свекровь подтвердила, что дети теперь у неё, они хорошо себя чувствуют. О том, что могло стать причиной поступка Екатерины, предположить не рискнула.