Начальник первой «Таврии», связавшей Петербург и Крым, прозевал отправление. Догонял на «Сапсане»

Первая «Таврия» из Петербурга в Крым отправилась в рейс без начальника поезда. Из-за торжественной части он пропустил начало движения состава.

На казус в трансляции обратил внимание телеканал 360. Начальник поезда и генеральный директор компании-перевозчика ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов поздравили Владимира Путина с открытием железнодорожного движения на Крымском мосту.

«Мы чувствуем свою ответственность и желаем, чтобы каждый пассажир испытывал самые яркие ощущения от поездки по Крымскому мосту» — сказал Александр Ганов. После этого начальник поезда объявил о завершении посадки, добавив, что все сотрудники поездной бригады находятся на своих местах.





Пока глава компании-перевозчика и начальник поезда из Питера докладывали о готовности начать сообщение с Крымом – состав у них за спиной тронулся.

Путин: Догоняйте! pic.twitter.com/AwzBMVe4iv — Balen osman (@Balenosman16) 23 декабря 2019 г.

В этот момент поезд, судя по изображениям на больших экранах, уже начал движение за их спинами.

«Догоняйте!» — посоветовал ведущий мероприятия. Путин засмеялся.

Начальник поезда отказался говорить, как именно догонял состав. В пресс-службе «Таврии» на вопрос корреспондента «Фонтанки» ответили: «На скоростном поезде по этому направлению догнал. На «Сапсане»».

Нехитрым образом можно вычислить, что начальнику поезда нужно было сесть не на следующий «Сапсан» в 15.00, а в 15.10. Последний обгоняет «Таврию» и на час 24 минуты раньше прибывает на станцию «Тверь». Там-то мужчина и мог сесть на свой поезд, который по расписанию должен быть в Твери в 19.20.

Происшествие, по данным «Фонтанки», на расписании движения «Таврии» и «Сапсана» не отразилось.







«Задержка «Сапсана» даже на две минуты — это уже инцидент, о котором идет оповещение с помощью смс. Подобных сигналов сегодня не поступало», – сообщил собеседник «Фонтанки».







Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту открыли в понедельник, 23 декабря. Президент России Владимир Путин решил лично проверить проход поездов по новым рельсам. Он выехал из Керчи в Тамань в кабине машиниста.