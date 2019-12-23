Там за туманами. МЧС предупреждает, что в ближайшие сутки видимость в Петербурге будет ниже, чем высота Останкинской телебашни

Аномальное тепло, дождь, а теперь и романтическая дымка. В ближайшие сутки в Петербурге будет красиво, но небезопасно.

Как сообщает вечером 23 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», сегодня и завтра, 24 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается местами туман при видимости 500 м и менее.

А это значит, что будет не только много красивых фотографий, но и задержки самолетов и пробки на дорогах.



