Дзюба назван лучшим футболистом России второй год подряд

Капитан сборной России по футболу и «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2019 года по версии Российского футбольного союза и газеты «Спорт-Экспресс». Как сообщает пресс-служба РФС в понедельник, 23 декабря, Дзюба стал первым футболистом, который выиграл этот титул два года подряд.

Премия «Лучший футболист года в России» появилась в 2016 году. Предыдущими обладателями награды становились Федор Смолов («Краснодар», 2016), Квинси Промес («Спартак», 2017) и Артем Дзюба («Зенит», 2018).

По правилам претендовать на победу могут все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2019 году, независимо от гражданства, а также игроки национальной сборной России из зарубежных чемпионатов. По традиции, весной обладателю премии будет торжественно вручен приз – российский «Золотой мяч».

В выборе лучшего футболиста года участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов, а также болельщики.







