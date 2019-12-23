Трамвай в поле не воин. Скоростная линия Колпино - «Шушары» уезжает еще на год вперед

Линия скоростного трамвая Колпино - «Шушары» готова на бумаге, но у комитета нет денег на проектирование депо. Трамвай с остановкой в чистом поле госэкспертиза развернет на конечной.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/коллаж

Житель Колпино добился ответа от комитета по развитию транспортной инфраструктуры по срокам строительства трамвайной лини до станции метро «Шушары». Но не обрадовался ответу. Проектирование закончено — казалось бы, отдавай в экспертизу и ищи деньги на стройку. Однако будущему трамваю не могут найти дом: деньги на проектирование депо чиновники надеются получить только через год.

Ответ на свой запрос в КРТИ Виталий Лебедев выложил в группу ВКонтакте, посвященную Колпинскому району. Как он рассказал «Фонтанке», это продолжение ранее начатого диалога: в предыдущем ответе указывалось, что проектирование линии должно быть закончено 19 ноября. Новый документ подписал 20 декабря первый замглавы (а теперь исполняющий обязанности председателя) комитета Андрей Семчанков. Из него следует, что Леонтьева не то чтобы обманули, но и всей правды не сказали.

Как следует из ответа, проектная документация разработана, линия нарисована от станции «Шушары» до пересечения колпинских улиц Пролетарской и Танкистов. Однако это лишь первый шаг; второй — проектирование депо у метро. Соответствующую заявку КРТИ направлял в комитет по экономической политике и стратегическому планированию, когда готовился бюджет на ближайшую трехлетку. «По итогам рассмотрения данной заявки правительством Санкт-Петербурга финансирование на проектирование депо выделено не было, – сообщает Семчанков. – Без проектных проработок депо линия трамвая… не имеет самостоятельного транспортного значения, что будет основанием для получения отрицательного заключения государственной экспертизы».

Следующий подход к снаряду (то есть бюджету) комитет будет делать через год. Как рассказали «Фонтанке» в КРТИ, примерная цена вопроса — 62 млн рублей.





Разработкой проекта самой линии занимается компания ГеоКад, правда трамвай упакован во вторую очередь работ для строительства продолжения Софийской улицы до Московского шоссе. Стоимость контракта составляет 95 млн рублей; по данным сайта госзакупок, подрядчику выплачено пока 65 млн. Семчанков сообщает в своем ответе, что к контракту 14 ноября было заключено допсоглашение о продлении сроков: если раньше времени давали до 25 декабря 2019 года, то теперь — до 29 октября 2020. Срок выполнения работ смещается с 15 ноября 2019 года на 15 сентября 2020-го. Перераспределены и лимиты финансирования: в первой версии контракта 70 млн расходовались в 2018 году, остальное — в 2019-м; в новой 30 млн перенесены на следующий год.

Эксперт по транспорту в агломерациях Иван Вергазов рассказал, что место для трамвайного депо рядом с «Шушарами» забронировано уже много лет. «Проектирование велось еще в рамках проработки трамвайной линии до Пулково. Правда, раньше предполагалось, что там появится новый парк «Горэлектротранса», который будет выпускать трамваи и на общегородскую маршрутную сеть, и на юг, – рассказал эксперт. - Когда появилась идея привлечь к Колпинскому направлению концессионера, это парк условно «разделили» на 2 части, чтобы понять, какая территория понадобится инвестору».

Будет ли вообще инвестор, не известно. О том, что к строительству будут привлекать инвестора, в Смольном заявили еще в 2016-м году; даже прикинули стоимость – порядка 13 млрд рублей. Тогда же подписали дорожную карту, согласно которой проект должен был быть готов в 2017-м, а концессионное соглашение подписано в январе 2018-го.

В итоге в 2017 году только согласовали концепцию — попутно увеличив бюджет проекта до 20 млрд; январь 2018-го прошел бессобытийно, а потенциальный концессионер появился только на экономическом форуме того же года, подписав соглашение о намерениях с АО «Ренейссанс Констракшн». Однако настоящую концессию от этого рамочного документа отделяют миллионы рублей и годы: строитель линии «Купчино-Шушары-Славянка» «Балтнедвижсервис» не даст соврать. В транспортном блоке рассказывали о том, что рассматривался вариант стройки линии до Колпино за счет бюджета: подобное путешествие уже проделывал проект трамвая от «Кировского завода» в сторону Петергофа.

«По сути финансовая модель по Колпино была готова еще в 2017-м, одновременно с концепцией, – говорит собеседник в транспортном блоке. – Однако было принято решение вынести проектирование в госконтракт, так что после сдачи проектно-сметной документации модель так и так придется корректировать. Сейчас в коминвесте конкурсную документацию не готовят, но это недолго. Ждем отмашки от нового вице-губернатора (Максим Соколов — прим.), как он решит развивать этот проект. Будет политическая воля — можно будет в течение месяца на конкурс выйти».

По словам Вергазова, город пошел по принципиально другому пути, если сравнивать с «Чижиком». «Там проектирование было заложено в концессионное соглашение, теперь Смольный хочет сам все спланировать, – говорит эксперт. – Это значит, что если стройкой и эксплуатацией будет заниматься концессионер, то ему сложнее будет выбрать нужный подвижной состав: в депо закладывается много специфического оборудования, зависящего от производителя подвижного состава. То есть город фактически сможет диктовать модели трамваев концессионеру».





Напомним, трамвайное депо должно стать частью давно анонсированного транспортно-пересадочного узла «Южный». Помимо трамвая, здесь должны появиться дорожная развязка, временное разворотное кольцо для автобусов и перехватывающая парковка. Доминанта, разумеется, – открытая осенью станция «Шушары». Пока до нее из Колпино люди добираются на 330-м автобусе: «Фонтанка» писала о том, что из-за просчетов в определении пассажиропотока маршрут пришлось оперативно усиливать дополнительным подвижным составом. По словам Виталия Лебедева, пока он эффекта не заметил, утром втиснуться в автобус ему удается с трудом.

Раньше Смольный обещал построить у «Шушар» полноценный транспортный хаб в 2021 году. Сейчас никто таких обязательств на себя не возьмет. Даже если убрать в сторону все злоключения с проектной документацией на депо, сама стройка займет куда больше времени. Тот же «Балтнедвижсервис» взял 4 года на то, чтобы построить первый участок своей линии от Купчино до Шушар. Путаницы добавило заявление губернатора Александра Беглова о том, что в 2020 году город начнет проектирование трамвая до Колпино — градоначальника цитировал «Петербургский дневник» . На прямой вопрос КРТИ в своем письме Виталию Лебедеву дают прямой ответ: в госпрограмме сроки строительства трамвайной линии не установлены.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»