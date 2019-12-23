Младенец пострадал в такси на КАД. Водитель догнал попутный Mitsubishi

В столкновении двух автомобилей на кольцевой автодороге Петербурга во Фрунзенском районе пострадал маленький ребенок. Он ехал в такси.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 16:37 23 декабря на 81-м километре внешнего кольца КАД – в районе развязки с Софийской улицей. По предварительным данным, 22-летний водитель Volkswagen Polo «Яндекс.Такси», двигаясь по крайнему левому ряду от Софийской в сторону проспекта Обуховской Обороны, столкнулся с автомобилем Mitsubishi Outlander под управлением 73-летнего мужчины. Тот ехал впереди, не меняя направления движения.

В результате аварии в такси пострадал маленький пассажир – ребенок 2019 года рождения. Малыша доставили в детскую городскую больницу. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

По данным «Яндекс.Пробок», сейчас на внешнем кольце в районе развязки с Софийской улицей движение затруднено. Пробка тянется от Московского шоссе.



