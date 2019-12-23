Дом Бака спасут от типичного Петербурга стеклопластиком

Декоративные элементы на фасаде дома Бака на Кирочной улице в Петербурге укрепят с помощью специальной арматуры до конца декабря. Решение было принято после обследования по факту частичного обрушения штукатурки. Об этом 23 декабря сообщил Фонд капитального ремонта.

По итогам обследования дома Бака на Кирочной улице было принято решение укрепить горизонтальные декоративные выступы (тяги) с помощью специальных креплений. Внешне, поясняют в фонде капремонта, они заметны не будут. Работы предстоит провести до 30 декабря.

Накануне с фасада здания обрушилась штукатурка. 23 декабря было проведено обследование, которое показало, что отслоение произошло из-за намокания от постоянных осадков. Элементы, которые держались слабо, были демонтированы.

Кроме того, с фасада будет снят участок под балконом, где также образовались трещины. Восстанавливать декоративную отделку предстоит позднее: для проведения таких работ температура воздуха должна быть не ниже +8 градусов.

Напомним, капитальный ремонт и реставрацию дома Бака по итогам конкурсных процедур доверили компании «Мир». Качество работы фирмы вызывало неоднократные нарекания жильцов дома на Кирочной. По договору, гарантия на выполненные работы составляет 5 лет с момента сдачи объекта.



