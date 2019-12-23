Выбраны финалисты конкурса проектов памятника Чайковскому. Ради него в Петербурге могут переименовать площадь

автор фото Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

В Концертном зале Мариинского театра 23 декабря назвали проекты, прошедшие по второй тур конкурса художественных образов памятника Чайковскому, который планируется установить в Петербурге к юбилею композитора. Во второй тур прошли пять проектов.

Первый проект — работа Николая Анциферова, в которой композитор сидит «в позе творческих раздумий». Второй принадлежит Виктору Гаврилову — это проект из металлических пластин, полюбившийся зрителям и сотрудникам театра. Третьим жюри отобрало работу Евгения Туний — композитор опирается на трость, что «подчеркивает поэтическую отстранённость в момент поэтического озарения». Ещё две работы выполнены женщинами — Екатериной Пильниковой (ее Чайковский дирижирует исполнением Шестой симфонии) и Анастасией Лужиной (Петр Ильич также дирижирует, но работа выполнена в импрессионистической манере).

Местом установки станет площадь перед Концертным залом, причем до осуществления проекта – всего несколько месяцев. Победителя должны назвать в апреле, по завершении второго этапа конкурса.





Художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев прокомментировал решение. «Мы хотели помочь Петербургу найти работу, которая будет самостоятельной, оригинальной и, может быть, даже современной», – сказал он.

Интересно, что конкурс даст старт не только установке памятника, но и изменениям на самой площади.

«Место требует дополнительного градостроительного оформления», – сказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов конкурса, глава комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев, добавив, что эта работа начнется прямо в ходе второго этапа конкурса.

Ранее о будущем площади высказался и Валерий Гергиев.«Я, как руководитель Мариинского театра, надеюсь, что площадь, которая сегодня не претендует на громадную историчность, крупно обогатит палитру Санкт-Петербурга», – сказал Гергиев, добавив, что в будущем вся площадь может получить имя Чайковского.

Всего в конкурсе приняли участие свыше 90 проектов. В состав жюри вошли: художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев, члены правительства Санкт-Петербурга, представители профессиональных творческих сообществ и иностранные эксперты.

Выставка всех проектов, участвовавших в конкурсе, проходила в фойе Концертного зала с 17 по 23 декабря.