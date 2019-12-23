6,5 лет строгого режима за золотые серёжки. Суд вынес приговор грабителю ювелирных и салонов сотовой связи в Петербурге

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о серии ограблений ювелирных магазинов. Об этом 23 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Наказание было назначено Павлу Журину, который, по материалам дела, в мае 2017 года договорился со своим приятелем о совместных грабежах. Объектами стали салоны ювелирных украшений, правда, однажды судьба занесла мужчину в «Связной». Схема грабежей была банальна – преступник просил продавца показать товар, затем толкал консультанта, хватал планшеты с драгоценностями, выбегал на улицу и прыгал в заведённую машину подельника.

До января 2018 года Журин успел ограбить семь точек. Ущерб превысил 4,5 млн рублей. Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.







