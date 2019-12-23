«До конца года». Киев и Донбасс договорились обменять пленных в формате «всех на всех»

Члены контактной группы по урегулированию вооружённого конфликта на востоке Украины согласовали условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца 2019 года. Об этом 23 декабря заявил полномочный представитель России в этой группе Борис Грызлов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание контактной группы, оно прошло в режиме видеоконференции. Темой заседания стало освобождение и обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, – цитирует государственное агентство ТАСС Грызлова. – Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты».

По словам Бориса Грызлова, в переговорах участвовали все заинтересованные стороны.

«Представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников – России и ОБСЕ – удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, – добавил полпред Кремля и уточнил схему обмена: – Всех установленных на всех установленных».





Договориться удалось при соблюдении условия снятия претензий Киева к удерживаемым представителям самопровозглашённых ДНР/ЛНР. Об этом со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову сообщает «Коммерсантъ».

«Удалось достигнуть договоренности об обмене при условиях гарантии «процессуального очищения» удерживаемых лиц со стороны Украины. На данный момент ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и дате обмена», – сообщает издание.

Ранее сторонам не удалось договориться об обмене. В среду, 18 декабря, переговоры трёхсторонней контактной группы сорвались. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева тогда обвинила в срыве переговоров в Минске украинскую сторону, которая якобы «не осуществила процессуальную очистку людей», предназначенных для обмена.

Обмен «всех на всех» стал одним из итогов прямых переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже 9 декабря. В ходе переговоров в «нормандском формате» была озвучена цифра в 13 000 погибших в ходе вооружённого конфликта.

Первый масштабный обмен пленными состоялся 7 сентября по формуле «35 на 35». На Украину вернулись 24 моряка, арестованные после инцидента в Керченском проливе в 2018 году, фигуранты дела о терроризме в Крыму Олег Сенцов и Александр Кольченко и другие. Россия получила журналиста Кирилла Вышинского, обвинённого Киевом в госизмене, свидетеля по делу о крушении рейса MH17 «начальника ПВО ДНР» Владимира Цемаха и ещё 30 мужчин и трёх женщин. Спустя несколько дней после первого обмена Украина подготовила и передала России новые списки на обмен, а режиссёр Олег Сенцов заявил, что в Крым теперь вернётся «только на танках».