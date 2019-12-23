Росстат уверен, что новогодний стол можно собрать за 6430 рублей на пятерых. Попробуйте уложиться в эту сумму и вы

Федеральная служба государственной статистики подсчитала, что празднование нового 2020 года в среднем обойдется российской семье в 6430,78 рубля.

«Праздничное меню, стоимость которого на семью из четырех взрослых и одного ребенка в среднем по стране составит 6430,78 рубля. В целом по России новогодний стол подорожал на 2,74%», – сообщается 23 декабря на сайте Росстата.







По словам социологов, при подготовке к празднику «сэкономить можно на свежих огурцах», так как их нынешняя цена в 46,62 рубля за килограмм на 9% ниже в сравнении с предыдущим годом. Немного подешевели также лососевая икра 729,48 рублей/кг (-4,97%), картофель – 16,55 рублей/кг (-4,78%), куры охлажденные и мороженые – 143,44 рубля/ кг (-3,40%), а также алкоголь (-0,24%).

За прошедший год сильнее всего выросли в цене масло сливочное (11,17%), апельсины (10,87%) и сыры сычужные твердые и мягкие (10,36%).





На сайте Росстата приведены цены, которые служба считает среднестатистическими, на продукты. Попробуйте собрать ваш новогодний стол и пишите результаты в комментариях.

Напомним, что стоимость новогоднего стола в конце 2017-го составляла 6096 рублей, а приход 2019 года россияне праздновали уже за 6300.