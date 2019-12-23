Путин рассказал, что пьет вместо чая. И отобрал у своего полпреда колбасу со словами Остапа Бендера

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью по вопросам сельского хозяйства в Адыгее 23 декабря рассказал, чем заменяет чай в своем рационе.

«Вы знаете, я даже пью не чай... Я пью вообще... облитые кипятком травы с Алтая», – сказал Путин.

Путин о рецепте своего чая: Я пью даже не чай, а заваренные, облитые кипятком травы с Алтая pic.twitter.com/SCUCQ2W6RN — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Ранее президент также посетил в Адыгее сельскохозяйственную выставку. Когда Путин осматривал экспозицию, шедший рядом полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов взял с прилавка палку колбасы. Президент немедленно отреагировал: «Колбасу положите». И затем продолжил словами Остапа Бендера из «Двенадцати стульев». «Верни колбасу, все прощу», – сказал глава государства. Устинов мясное изделие вернул на место.





Путин – полпреду Устинову на сельхозвыставке: Колбасу положите на место! Верни колбасу, я все прощу! pic.twitter.com/tWMrFPjvGf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Напомним, на встрече с общественностью в Адыгее Владимир Путин также выяснил, что улитки являются сильным афродизиаком — с их помощью будут решать демографическую проблему.