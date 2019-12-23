«Принцесса Анастасия» пробудет на приколе до весны. После ремонта начнется плановый осмотр

Паром «Принцесса Анастасия» пробудет на ремонте в доке до начала весенней навигации 21 марта 2020 года. Об этом «Фонтанке» рассказал глава оператора Moby Spl Сергей Котенев. «Круизы отменены, судно находится в доке на ремонте, меняются втулки, затем пройдут регламентные работы, которые планировались на январь», – сказал он. Окончательная стоимость ремонта пока не подсчитывалась, добавил топ-менеджер.

Ранее Сергей Котенев сообщал «Фонтанке», что источником неисправности «Принцессы Анастасии» являются проблемы с распределительным валом: сначала он «потек», а потом стал перегреваться. Причина поломки в износе судна, которое было построено в 1986 году.

7 ноября 2019 года паром «Принцесса Анастасия» застрял в Стокгольме из-за проблем с генератором. В шведских СМИ появилась информация о том, что паром сел на мель, но в Moby Spl эту версию опровергли. По словам пассажиров, судно все же имело опасный контакт с берегом.

14 ноября компания заявила о том, что возьмет недельный таймаут для ремонта, но затем еще два раза откладывала возвращение в строй. В начале декабря оператор сообщил о том, что ремонт продлится до 8 января.







