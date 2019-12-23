Daimler, Apple и еще 25 компаний жалуются на «патентных троллей». Одним из них оказалась Nokia

Почти три десятка компаний, среди которых Ford, Daimler, BMW, поставщики автокомпонентов Continental и Denso, а также Apple, направили в Европейскую Комиссию письмо с жалобой на поведение некоторых фирм – владельцев важных патентов. В письме их поведение сравнивается с действиями «патентных троллей».

Речь идет о так называемых «основных патентах», на базе которых возможно сформировать общемировые стандарты для беспроводных и беспилотных технологий, пишет 23 декабря Car and Driver. Обычно такие патенты предоставляются всем желающим на одинаковых условиях, поскольку по сути являются обязательными компонентами общепринятой технологии.

Однако, отмечается в жалобе, некоторые компании отказываются от такой практики, предпочитая одни фирмы и закрывая доступ к своим патентам для других. Такими действиями они делают невозможным принятие мировых стандартов в области IT и коммуникаций, а попросту говоря – препятствуют созданию единой совместимой среды для беспроводных устройств и беспилотного транспорта. Причем в письме речь идет не только о беспилотниках, но и о беспроводных технологиях для «умного дома», и энергетических сетях нового поколения.

Хотя в письме 27-ми компаний «злодеи» впрямую не называются, Car and Driver выяснил у концерна Daimler название как минимум одного из них – и это финская Nokia. Финны владеют большим числом патентов и привилегий в области телекоммуникаций, сотовой связи и беспроводных систем передачи данных, однако Daimler уверяет, что они отказываются предоставлять лицензию некоторым поставщикам такого оборудования для немецкого автопроизводителя. Вместо этого Nokia хочет напрямую участвовать в доходах этих компаний и получать не выплаты по патентам, а процент от прибыли.





Разногласия между Daimler и Nokia зашли так далеко, что ранее в этом месяце обе компании согласились привлечь независимых посредников для переговоров, поскольку напрямую разрешить противоречия не смогли.

Судя по всему, Nokia не единственная фирма, настолько упорствующая в защите своих патентов, что это становится общей проблемой для дальнейшего развития современных беспроводных и беспилотных технологий. Вопрос только в том, какие существуют рычаги воздействия на такие компании у Европейской Комиссии и захотят ли евробюрократы этими рычагами воспользоваться.