Водитель жёлтой машины «Яндекс.Такси» открыл стрельбу после игры в «шашки» на дороге в Красносельском районе

Игра в «шашки» на дороге в Красносельском районе Петербурга закончилась стрельбой. Нервы сдали у водителя партнёра «Яндекс.Такси».

По данным «Фонтанки», 42-й отдел полиции проверяет информацию о конфликте, произошедшем на перекрёстке Санкт-Петербургского шоссе и улицы Генерала Трибуца утром 23 декабря. Со слов очевидцев, перебранке предшествовала некорректная езда одного из водителей. Кто именно использовал опасный маневр, в данный момент устанавливает полиция. Перед светофором небрендированная машина и «Фольксваген» с шашечками и логотипом «Яндекс.Такси» остановились, оба мужчины вышли, чтобы выяснить отношения.

«У меня в машине находилась трёхлетняя дочь, поэтому я вышел. Таксист достал пистолет и выстрелил в мою сторону два-три раза. В результате я получил ожог роговицы. Что это был за пистолет – газовый или травматический, мне неизвестно», – рассказал «Фонтанке» один из участников конфликта.







В ГУ МВД уточнили, что предпметов, похожих на пистолеты было два – травматический и газовый, но выстрел был совершен только из последнего.





В полиции отметили, что пока не получали заявлений ни от одной из сторон. Проверка проводится по сообщениям очевидцев.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу «Яндекс.Такси».



