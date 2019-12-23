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Власть
23.12.2019 17:55
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Муниципалитет «Екатерингофский» распустил собственный избирком. Вместе с «Островом Декабристов» они отдают право проводить выборы городу

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 24 декабря рассмотрит вопрос о передаче полномочий по организации выборов в двух муниципалитетах — «Екатерингофском» (Адмиралтейский район) и «Остров Декабристов» (Василеостровский район) — территориальным избиркомам. Эти муниципалитеты — пока единственные, кто откликнулся на предложение председателя петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко отказаться от права организовывать выборы самостоятельно.

Как пояснил «Фонтанке» глава округа «Екатерингофский» Олег Смакотин, в работе муниципального избиркома (ИКМО) были «технические недочеты», которые не повлияли на волеизъявление избирателей, но были использованы «деструктивными силами». Поэтому совет решил распустить ИКМО, чтобы «не бросать тень» на прошедшие выборы, а ради экономии бюджета передать ее полномочия территориальному избиркому, подконтрольному Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 

В конце октября городской избирком через суд потребовал расформировать муниципальную комиссию «Екатерингофского», к которой во время кампании было множество нареканий со стороны кандидатов. Рассмотрение этого иска суд приостановил, поскольку секретарь ИКМО Лидия Островская, которая перед выборами была оштрафована за нарушения, сумела оспорить этот штраф.

Еще один муниципалитет, который согласился передать полномочия ИКМО территориальному избиркому, – «Остров Декабристов». Там выборы тоже прошли со скандалом: после того, как голоса подсчитали автоматические урны, несколько участковых комиссий устроили ручной пересчет. Его итоги на прошлой неделе отменил суд: это решение грозит перераспределением мандатов в пользу кандидатов от «Яблока». Депутатского кресла может лишиться, в частности, нынешняя глава муниципалитета Ольга Погосян.

Электоральную реформу, призванную отнять полномочия у муниципальных избиркомов (де-юре независимых) и передать их избиркомам территориальным (встроенным в вертикаль), городские власти запустили после скандальных сентябрьских выборов. Однако согласие на это должны дать сами муниципалитеты (их в городе 111). Письмо с просьбой добровольно отдать полномочия Виктор Миненко направил муниципальным властям в конце ноября.



© Фонтанка.Ру
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