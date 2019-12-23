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Авто
23.12.2019 23:24
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Когда каршеринг не покатил. Mercedes и BMW сворачивают совместный бизнес

Каршеринговая компания Share Now прекратит свою деятельность в США, Канаде и ряде европейских городов, таких как Лондон, Брюссель и Флоренция. Еще в 18-ти городах Европы компания пока продолжит предоставлять услуги, чтобы попытаться найти прибыльную модель бизнеса.

Причиной резкого сокращения деятельности в компании назвали слабый спрос на фоне возросших операционных расходов, пишет 23 декабря Motor. Share Now – совместная компания заклятых конкурентов Mercedes и BMW – была создана весной 2018 года и объединила не только каршеринговые сервисы DriveNow и Car2Go, но и службы такси и подменных водителей.

Share Now собиралась делать особый упор именно на рынок Нового Света, поскольку в США и Канаде европейские автомобили считаются более изысканными, но в то же время более дорогими, чем американские. Следовательно, служба каршеринга по идее должна была давать возможность пользоваться обоими европейскими люксовыми брендами, не тратя при этом солидные суммы.

Однако каршеринг оказался трудным бизнесом, причем не только за океаном. В США почти все компании-производители, включая General Motors и Ford, ранее рассматривавшие каршеринг как весьма перспективный вид бизнеса и способ диверсификации, теперь постепенно сворачивают прокатный сервис, как GM с дочерней компанией Maven, или вовсе закрывают его, как Ford с сервисом Chariot.

Судя по тому, что Share Now прекращает работу и в ряде крупных городов Европы, в Старом Свете прокат люксовых автомобилей тоже не пользуется достаточной популярностью.


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