«Мужики, все на улиток!» Путин нашел новый способ решения демографической проблемы и сразу же посоветовал его Патрушеву

Президент России Владимир Путин нашел новый способ решения демографической проблемы. На встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства в Адыгее 23 декабря он поддержал фермеров, которые занимаются выращиванием улиток.

Один из участников встречи рассказал президенту, что улитки якобы являются «самым сильным в мире афродизиаком». Путина эта новость крайне обрадовала.

«Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Обращаясь к министру сельского хозяйства. – Прим. ред.) Дима (Дмитрий Патрушев. – Прим. ред.), обязательно! Тебе тоже пригодится», – заявил Путин.

Улитковод: Улитки – самый сильный афродизиак в мире.

Путин: Мужики, слышали? Все на улиток! Решим заодно демографическую проблему. (Министру сельского хозяйства) Дима, обязательно! Тебе тоже пригодится pic.twitter.com/345sOSKDjw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 23, 2019

Напомним, ранее сегодня президент России проехался по Крымскому мосту на поезде, открыв по нему железнодорожное сообщение.



