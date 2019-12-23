Небо опустилось на город. Верхние этажи Петербурга становятся невидимыми

Фото: Читатель «Фонтанки»

В Петербург к вечеру 23 декабря пришёл туман. Местами туман скрывает только верхние части многоэтажек, местами стелется по земле. Горожане делятся фотографиями в соцсетях.





Синоптики предсказывали туман. Он прописался в городе с воскресенья и останется как минимум в ближайшие два-три дня. Сильного ветра, способного его разогнать, не ожидается.

Всё это время возможны небольшие дожди, а температура будет держаться на уровне 3–5 градусов тепла – по словам ведущего синоптика центра «Фобос» Михаила Леуса, положительная температурная аномалия составит 8–9 градусов. Город остаётся на периферии обширного циклонического вихря.