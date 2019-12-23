Обрушение стены на Бронницкой: Застройщика ждет проверка. В материалах «дела» – фотофиксация работы тяжелой техники

Госстройнадзор Петербурга проанализирует действия застройщика на соответствие проекту реконструкции исторического здания на Бронницкой улице. Решение было принято по итогам совещания с участием комитета по охране памятников, сообщил 23 декабря КГИОП. На прошлой неделе фасад, который должны были сохранить, обрушился, а на соседнем доме зафиксировали трещину.

Реконструкцию здания бывшей фабрики «Нева-табак», фасад которой выходит на Бронницкую улицу, проводит ООО «Клинский, 25». Согласно проекту, застройщик должен был сохранить лицевую стену исторического дома. 21 декабря стало известно о самопроизвольном обрушении фасада здания. КГИОП указал застройщику на необходимость приостановки работ.

Специалисты комитета по охране памятников зафиксировали, что на стене соседнего дома №9, здания лечебницы Александровской общины сестер милосердия Красного Креста, появилась трещина. В 2017 году фасад здания, которое является выявленным памятником, был отреставрирован.

По итогам совещания с участием комитета по охране памятников, Госстройнадзора и администрации Адмиралтейского района было решено провести анализ соответствия действий застройщика проектной документации, в том числе разделу о мероприятиях по обеспечению сохранности примыкающего здания лечебницы.





В Смольном отмечают, что «Клинский, 25» в качестве основания для разборки здания сослался на проект воссоздания здания и заключение об аварийности. Доводы, которые приводит застройщик, будут рассмотрены на межведомственной рабочей группе до конца января 2020 года.

В 2016 году компания «Кеско» обнародовала планы по возведению на месте бывшей фабрики жилого комплекса «Олимпия». В рамках проекта сохранить должны были выходящие на Бронницкую фасад и здание заводоуправления.