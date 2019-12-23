В России запустили производство новых «Метеоров». Почему Петербург их пока не увидит

Первый за 12 лет новый «Метеор» заложили 23 декабря на производственной площадке ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Серийное производство предыдущего поколения «Метеоров» было прекращено в 2007 году, а всего с 1961-го было спущено на воду более 400 судов.

Новое судно на подводных крыльях проекта 03580 «Метеор 120Р» предназначено для скоростной перевозки 120 пассажиров. Автономность плавания — 8 часов, дальность хода – 600 км.

Заложенный головной «Метеор» проектируется и строится с учетом технического задания АО «Северречфлот» из ХМАО, где и планируется его дальнейшая эксплуатация. Зимой ожидается закладка второго аналогичного судна для этого же заказчика. Первый будет сдан в августе 2021 года. Второй — к началу навигации 2022 года.





Как стало известно «Фонтанке», ЦКБ были готовы заказать сразу и шесть штук, но произвести их в короткие сроки не позволяют мощности предприятия. Даже рассматривается возможность привлечения предприятия-помощника.

Как писало наше издание, на линии Петербург – Петергоф и Петербург – Кронштадт работают 23 «Метеора», из которых девять принадлежат компании «Водоходъ», шесть – «Нева Тревел Компани», шесть – «Астра Марин», два – «Невской классике». В основном это корабли 1970–1980 годов постройки. Самый новый «Метеор», 1991 года постройки, принадлежащий «Астра Марин», стоит на причале и используется для обучения сотрудников: компания купила его в неисправном состоянии, но поняла, что ремонт будет слишком дорогим. А вот новых судов до недавнего времени было взять негде.

Тем не менее поставок в Северную столицу пока не запланировано. Идут переговоры. Главная проблема – в цене.

«Мы много лет в контакте с ЦКБ Алексеева. Мы очень уважаем эту организацию и любим скоростные суда на подводных крыльях. Но на сегодняшний день то, что может предоставить российское производство, – нерентабельно. Срок окупаемости – 50 лет, – рассказал «Фонтанке» исполнительный директор «Нева Тревел Компани» Юрий Набатов. – Цифры постоянно разные озвучиваются. Прямого коммерческого предложения я не получал. Но цифры озвучиваются – от 300 до 450 млн рублей за единицу, что абсолютно утопично».





В ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева заявили «Фонтанке», что цена является коммерческой тайной.