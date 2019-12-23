Каждый третий россиянин обходит блокировки в Интернете. Телевизор остается главным источником новостей для 70% граждан

Каждый третий гражданин РФ (34%) при необходимости обходит блокировки в Рунете, а каждый двенадцатый (8%) делает это регулярно. Об этом 23 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования Mediascope, которое было заказано Минкомсвязи.

К использованию средств, позволяющих преодолевать блокировки Роскомнадзора, «время от времени» обращаются 12% граждан, 15% используют proxy и VPN «редко». Чуть менее половины россиян (44%) никогда не обходили блокировки. Причём процент подчиняющихся «цензурным решениям» в Москве больше, чем в таких регионах, как Татарстан и Башкирия. 50% против 39% соответственно.

Чаще всего для попадания в мировую паутину россияне используют смартфоны – 63%. С точки зрения географии, самые активные юзеры на Кавказе (71%), в Санкт-Петербурге и Якутии (69%). С точки зрения возраста, смартфон главный проводник в Интернет для тех, кому нет 34 лет – девять из десяти пользователей (90%).

Главным приложением для россиян является WhatsApp. Им пользуются 69% интернет-аудитории. Причём люди среднего возраста используют этот мессенджер Марка Цукерберга чаще, чем молодёжь. 59% россиян до 24 лет и 72% респондентов до 44 лет. На втором месте по популярности оказался видеосервис Google – YouTube. За видеороликами и трансляциями туда заходит каждый второй россиянин (53%). Топ-3 популярных сервисов замыкает «ВКонтакте» с долей в 51% российских пользователей сети.





В десятку главных закладок на смартфонах и планшетах жителей одной шестой части суши Земли также попали «Сбербанк Онлайн» (51%), Instagram (39%), «Яндекс.Навигатор» (35%), Viber (34%), «Одноклассники» (31%), «Госуслуги» (27%). Непокорный российским интернет-регуляторам мессенджер Павла Дурова Telegram попал на десятое место с долей в 14%.

Чаще всего Интернет в последний месяц россиянам был нужен, чтобы общаться в мессенджерах и соцсетях (50%), смотреть видео (49%), искать товары (44%), слушать музыку (37%) и для построения маршрутов своих перемещений (33%).

При этом тот же опрос, по данным «Медузы», показал, что главным источником актуальной информации для россиян до сих пор остаётся телевизор. 70% жителей России пользуются ТВ-новостями, 58% перешли на Интернет, газеты и журналы продолжает читать каждый пятый (19%), радио слушает каждый восьмой (13%).

Фавориты телевизионных новостей неизменны. «Первый канал упомянули 36% всех респондентов (41% от тех, кто интересуется новостями). Практически столько же назвали канал «Россия 1»: 35% и 39% соответственно. Реже назвали НТВ (19% и 21% соответственно), канал «Россия 24» (12% и 13% соответственно) и другие каналы», – цитирует РИА Новости результаты исследования.

Телевидение, прежде всего Первый канал и «Россия 1», вызывает наибольшее доверие россиян по сравнению с другими источниками новостей. При этом чем моложе аудитория, тем меньше она доверяет телевизионным новостям и тем больше – онлайн-источникам, уточняет информагентство.

В рамках исследования были опрошены более 13 тыс. человек в возрасте от 16 лет во всех регионах страны.