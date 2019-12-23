Закон парных случаев: MAN задавил пешехода в Сиверском. Грузовик сдавал назад

Пожилой пешеход погиб под колесами грузовика в Гатчинском районе Ленобласти днем 23 декабря. Шесть лет за рулем не помогли водителю избежать ДТП.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 15:40 у дома 10а по Вокзальной улице в поселке Сиверский. По предварительным данным, 26-летний водитель грузового фургона MAN, двигаясь задним ходом по дворовой территории, наехал на пешехода – мужчину лет 60 на вид.

От полученных травм пешеход скончался на месте. По факту ДТП в ГИБДД ведется проверка. Как отмечают в ведомстве, у водителя грузовика стаж вождения 6 лет – с 2013 года.





Это уже второе ДТП с грузовым автомобилем за сегодняшний день, закончившееся смертью пешехода. Около половины третьего на Дачном проспекте в Петербурге грузовик MAN сбил на пешеходном переходе женщину.