Песков: Путин не досмотрел концерт ко «дню чекиста» из-за стрельбы на Лубянке

В Кремле рассказали, что президент и глава ФСБ прервали просмотр концерта, посвященного Дню работника органов безопасности, из-за нападения на штаб-квартиру спецслужбы 19 декабря.

«В тот момент, когда произошла стрельба, директор ФСБ Александр Бортников и президент Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. <...> Они "частично" посмотрели концерт и ушли в перерыве», – сообщает 23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства.

По его словам, концерт из-за стрельбы в центре Москвы отменять или прерывать не стали. Дмитрий Песков ранее назвал произошедшее на Лубянке «проявлением безумия с трагическими последствиями».



