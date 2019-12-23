Песков: Путин не досмотрел концерт ко «дню чекиста» из-за стрельбы на Лубянке
В Кремле рассказали, что президент и глава ФСБ прервали просмотр концерта, посвященного Дню работника органов безопасности, из-за нападения на штаб-квартиру спецслужбы 19 декабря.
«В тот момент, когда произошла стрельба, директор ФСБ Александр Бортников и президент Владимир Путин находились на праздничном концерте в Кремле. <...> Они "частично" посмотрели концерт и ушли в перерыве», – сообщает 23 декабря «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства.
По его словам, концерт из-за стрельбы в центре Москвы отменять или прерывать не стали. Дмитрий Песков ранее назвал произошедшее на Лубянке «проявлением безумия с трагическими последствиями».
Справка:
Нападение на штаб-квартиру Федеральной службы безопасности произошло вечером 19 декабря. Директор ФСБ вместе с президентом Владимиром Путиным в этот момент слушали в Кремлевском дворце концерт по случаю Дня госбезопасности. В ходе перестрелки один силовик погиб на месте, второй через сутки скончался в больнице. Следственный комитет сообщил также о пятерых раненых, один из которых гражданский. Ведомство назвало имя стрелка – 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. Считается, что он действовал один и был убит в результате пальбы в центре Москвы. Официально атака на Лубянку не названа терактом. Уголовное дело расследуется по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов – ст. 317 УК РФ.