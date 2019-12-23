Покои митрополита встали на пути. «Фонтанка» поняла, почему водитель бетоновоза не увидел дом

Корреспондент «Фонтанки» прошёл ногами три с лишним сотни метров, ставшие последними для бетоновоза на Октябрьской набережной, чтобы убедиться: кое-чего на этом пути не хватало. А именно – предупреждающих знаков и правильного освещения.

Вот как сейчас выглядит угол дома 16, в который влетела бетономешалка.

На «Яндекс.Карте» он называется «Покои митрополита», и действительно в XIX веке здесь находились покои митрополита Михаила. Портал Citywalls поясняет, что здание Киновии Александро-Невской лавры – Настоятельского келейного корпуса с домовой церковью Архангела Михаила – было построено в 1845–1847 годах архитекторами Гемилианом и Брандтом. Оно находится в непосредственной близости от Архиерейского подворья храма Святой Троицы и исторически входило в его комплекс, но в настоящее время не относится к храму, объяснил «Фонтанке» настоятель храма отец Фома. Сейчас это жилой дом, в нём живут обычные люди.





В этом месте непрерывной «красной линии», типичной для Петербурга, нет. Дом 16 по Октябрьской набережной как будто шагает за пределы застройки на проезжую часть – так же, как перед этим дома 22 и 26, корпус 1. Три полосы в этих местах сужаются до двух. Перед домом 16, как и перед другими, нет знаков, предупреждающих о сужении, – это доказывают фотографии «Фонтанки». А поскольку на участке наличествует полноценная разметка на полосу, то водители обязаны ехать в правом ряду, если он свободен, отмечает эксперт по транспорту в агломерациях Иван Вергазов.

Ещё одна проблема этого места, по словам Вергазова, – плохое освещение, из-за чего дом 16 оказывается в тени. Фонари до и после сужения стоят у края тротуара, а на сужении – на углах дома (почти в линию с остальными), что «скрадывает сужение и создаёт иллюзию его отсутствия». «Водитель сидел слева и видел весь ряд фонарей и фактически свободный ряд до горизонта. Дом он не видел», – считает эксперт. Видимость, конечно, ухудшали и погодные условия.

Момент ДТП попал на видео с двух ракурсов. На одном из них видно (хотя и с трудом сквозь дождь), как грузовик по непонятной причине влетает в дом, откуда его откидывает в такси, а затем и в реку. Действительно, водитель миксера как будто совсем не ожидал такого препятствия на пути. Другое видео – из салона такси, ехавшего во втором ряду и благополучно миновавшего этот дом.

По данным УГИБДД, ДТП произошло 23 декабря около 4:15 на Октябрьской набережной, 16. Невское течение снесло тяжёлую машину на 1,5 километра, к дому 98 по Малоохтинскому проспекту, откуда её извлекли к 14:05. Водитель не найден.



