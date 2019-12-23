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Бизнес
23.12.2019 17:30
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«Газпром» открыл пропавшую трубу в Приозерск за дважды потраченные миллиарды. Но газа все равно не будет

Представители газовой монополии показали журналистам финальный отрезок газопровода, который должен запитать Приозерский район Ленобласти. Его строили семь лет.

«Газпром» открыл пропавшую трубу в Приозерск за дважды потраченные миллиарды. Но газа все равно не будет

автор фото - 47news

За это время деньги и трубы пропадали, Владимиру Путину задавались вопросы, возбуждалось уголовное дело, а байкер Ерема пустился в бега. За скобками же то, что давления в трубе недостаточно для подключения потребителей – не реконструирована станция "Северная".  Газопровод будет питать лишь домик смотрителя и его конфорку.

Как передает корреспондент 47news.ru, днем 23 декабря в лесу неподалеку от поселка Ларионово была запущена газораспределительная станция "Приозерск" на объекте "Газопровод-отвод к Приозерску".

В мероприятии принимал участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор по строительству Михаил Москвин, председатель регионального комитета по ТЭК Юрий Андреев, его заместитель Алексей Белов и глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Со стороны монополии были зампредправления правления "Газпрома" Виталий Маркелов, руководитель "Газпром Межрегионгаз" Сергей Густов, гендиректор "Газпром трансгаза Санкт-Петербург" Георгий Фокин и представители "Газпром инвеста" (компания строила объект).

Отметим, что газопровод строился с 2012 года, работы должны были завершиться в 2014. Два года назад Фонтанка.ру выяснила, что они полностью оплачены на сумму 1,7 млрд рублей и приняты, но в реальности построен только первый участок до Сосново.


Еще через год 47news.ru задал президенту вопрос о реконструкции газораспределительной станции "Северная" – от нее газ должен поступать в газопровод на Приозерск. Для примера мы привели факт того, что работы оплачены "Газпром инвестом", а трубы так и нет. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", но по информации на тот момент следователи не смогли побеседовать с гендиректором компании-подрядчика ООО "Омега" Виталием Ермолаевым известным как байкер Ерема. О ходе расследован с тех пор ничего неизвестно. Газпром вновь выделил средства, назвав это необходимым перерасчетом, и за 2019 год ударными темпами все же достроил объект.

Но самое любопытное в этой истории то, что, несмотря на монументальные вложения, потраченное время и скандалы, в ближайшее время жители района не смогут приобщиться к цивилизации. Во-первых, дело в уже упоминавшейся станции "Северной". Для подключения потребителей необходима ее реконструкция, на данный момент "Северная" не может обеспечить необходимое давление. По словам собеседников 47news в Газпроме, газ в трубе будет, но он будет обеспечивать лишь отопление домика смотрителя станции и газовую плитку для приготовления еды если она там будет. В монополии считают оптимистичным прогнозом такую хронологию: проектирование реконструкции в 2020 году, строительные работы в 2021.

Но и это не все: до Приозерска предстоит пройти еще четыре километра, но плана планировки территорий нет. Как нет и проектно-изыскательских решений. В том числе, для прохода под Вуоксой. В одном месте такой переход уже был сделан и не без проблем, но на этот раз геология сложнее, отмечают в Газпроме. При этом, ПИРы еще должны пройти экспертизу, а это по времени более полугода.

«Газпром» открыл пропавшую трубу в Приозерск за дважды потраченные миллиарды. Но газа все равно не будет

На вопрос о сроках реконструкции "Северной" и, соответственно о сроках начала подключения потребителей, Виталий Маркелов не ответил. За него это сделал губернатор Дрозденко

У социальных и муниципальных объектов, а также у небольшого количества жилого фонда, будет возможность подать заявки в первом, втором квартале 2020 года. К началу следующего отопительного сезона рассчитываем запитать котельную в Приозерске, – сообщил он.  

Как пояснили в "Газпроме", речь идет об отлагательной процедуре получения разрешений на техприсоединение. То есть, газа по факту не будет, но и отказа тоже. "Законом такой вариант не предусмотрен, но и не запрещен. Получившие такое разрешение смогут начать готовиться к подключению. Это же тоже не один день занимает", – отметил собеседник.


На вопрос о сумме затраченной на прокладку трубы и строительством четырех газораспределительных станций Маркелов сообщил, как показалось, нехотя: "1,7 миллиарда".  В его окружении не смогли ответить на арифметический вопрос: это с учетом денег перечисленных "Омеге" байкера Еремы или без.

Виктор Смирнов,
47news

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