«Газпром» открыл пропавшую трубу в Приозерск за дважды потраченные миллиарды. Но газа все равно не будет

Представители газовой монополии показали журналистам финальный отрезок газопровода, который должен запитать Приозерский район Ленобласти. Его строили семь лет.

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За это время деньги и трубы пропадали, Владимиру Путину задавались вопросы, возбуждалось уголовное дело, а байкер Ерема пустился в бега. За скобками же то, что давления в трубе недостаточно для подключения потребителей – не реконструирована станция "Северная". Газопровод будет питать лишь домик смотрителя и его конфорку.

Как передает корреспондент 47news.ru, днем 23 декабря в лесу неподалеку от поселка Ларионово была запущена газораспределительная станция "Приозерск" на объекте "Газопровод-отвод к Приозерску".

В мероприятии принимал участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вице-губернатор по строительству Михаил Москвин, председатель регионального комитета по ТЭК Юрий Андреев, его заместитель Алексей Белов и глава администрации Приозерского района Александр Соклаков. Со стороны монополии были зампредправления правления "Газпрома" Виталий Маркелов, руководитель "Газпром Межрегионгаз" Сергей Густов, гендиректор "Газпром трансгаза Санкт-Петербург" Георгий Фокин и представители "Газпром инвеста" (компания строила объект).

Отметим, что газопровод строился с 2012 года, работы должны были завершиться в 2014. Два года назад Фонтанка.ру выяснила, что они полностью оплачены на сумму 1,7 млрд рублей и приняты, но в реальности построен только первый участок до Сосново.





Еще через год 47news.ru задал президенту вопрос о реконструкции газораспределительной станции "Северная" – от нее газ должен поступать в газопровод на Приозерск. Для примера мы привели факт того, что работы оплачены "Газпром инвестом", а трубы так и нет. После этого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", но по информации на тот момент следователи не смогли побеседовать с гендиректором компании-подрядчика ООО "Омега" Виталием Ермолаевым известным как байкер Ерема. О ходе расследован с тех пор ничего неизвестно. Газпром вновь выделил средства, назвав это необходимым перерасчетом, и за 2019 год ударными темпами все же достроил объект.

Но самое любопытное в этой истории то, что, несмотря на монументальные вложения, потраченное время и скандалы, в ближайшее время жители района не смогут приобщиться к цивилизации. Во-первых, дело в уже упоминавшейся станции "Северной". Для подключения потребителей необходима ее реконструкция, на данный момент "Северная" не может обеспечить необходимое давление. По словам собеседников 47news в Газпроме, газ в трубе будет, но он будет обеспечивать лишь отопление домика смотрителя станции и газовую плитку для приготовления еды если она там будет. В монополии считают оптимистичным прогнозом такую хронологию: проектирование реконструкции в 2020 году, строительные работы в 2021.

Но и это не все: до Приозерска предстоит пройти еще четыре километра, но плана планировки территорий нет. Как нет и проектно-изыскательских решений. В том числе, для прохода под Вуоксой. В одном месте такой переход уже был сделан и не без проблем, но на этот раз геология сложнее, отмечают в Газпроме. При этом, ПИРы еще должны пройти экспертизу, а это по времени более полугода.

На вопрос о сроках реконструкции "Северной" и, соответственно о сроках начала подключения потребителей, Виталий Маркелов не ответил. За него это сделал губернатор Дрозденко

У социальных и муниципальных объектов, а также у небольшого количества жилого фонда, будет возможность подать заявки в первом, втором квартале 2020 года. К началу следующего отопительного сезона рассчитываем запитать котельную в Приозерске, – сообщил он.

Как пояснили в "Газпроме", речь идет об отлагательной процедуре получения разрешений на техприсоединение. То есть, газа по факту не будет, но и отказа тоже. "Законом такой вариант не предусмотрен, но и не запрещен. Получившие такое разрешение смогут начать готовиться к подключению. Это же тоже не один день занимает", – отметил собеседник.





На вопрос о сумме затраченной на прокладку трубы и строительством четырех газораспределительных станций Маркелов сообщил, как показалось, нехотя: "1,7 миллиарда". В его окружении не смогли ответить на арифметический вопрос: это с учетом денег перечисленных "Омеге" байкера Еремы или без.

Виктор Смирнов,

47news