«Без малейшего риска для потребителей». В России стартовали учения по «суверенному Интернету»

Минкомсвязи РФ совместно с операторами связи проводит всероссийские учения «по обеспечению устойчивой работы рунета». О старте учений РИА Новости 23 декабря рассказал замминистра связи Алексей Соколов.

Он уточнил, что специалисты сейчас в первую очередь изучают кибербезопасность объектов электроэнергетической сферы. На следующих учениях собираются проверять объекты транспортной сферы и оборонно-промышленного комплекса. Соколов заверил, что главная цель учений — «обеспечить устойчивое функционирование Интернета в РФ при любых обстоятельствах». При этом чиновник подчеркнул, что пользователи проведение учений не заметят, поскольку их проводят на «киберполигоне» компании «Ростелеком».

«В чем плюс полигона: мы можем здесь с помощью виртуальных машин, серверов практически полностью повторить, например, инфраструктуру РЖД, не привлекая их в реальности. Мы можем воссоздать такую систему на киберполигоне и отрабатывать с ней тот алгоритм, который злоумышленник пытался бы реализовать, но не используя сети связи общего пользования, то есть без малейшего риска для самой сети связи и самих потребителей», – подытожил замминистра связи.

Напомним, о проведении подобных учений СМИ сообщили еще 19 декабря.



