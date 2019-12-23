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Город
23.12.2019 17:32
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Яму кому? Бесхозным дорогам Петербурга нужен хозяин, так сказал прокурор

Почти 80% дорог в Петербурге формально не имеют собственника. Вопрос решается шагом назад, когда комитеты по благоустройству и транспортной инфраструктуре были единым целым.

Яму кому? Бесхозным дорогам Петербурга нужен хозяин, так сказал прокурор

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Весьма вероятно, что в феврале 2020 года от городской прокуратуры губернатору Петербурга Александру Беглову придет представление об устранении нарушений требований федерального законодательства. Такой документ он еще в статусе «врио» получил 6 февраля 2019 года. В нем прокурор Петербурга Сергей Литвиненко сообщает градоначальнику, что из почти 3785 дорог регионального назначения на учете находится лишь 749, то есть около 20%. При этом ни одна из них не закреплена на соответствующем вещном праве за дорожными предприятиями. Оставшиеся дороги также не имеют хозяина.

Из-за этого есть проблемы с актуальными техническими паспортами – 2800 дорог или 75% от общего числа получили свои техпаспорта с 1964 по 1968 и с 1985 по 1994 годы, и фактически в настоящее время не актуализированы. Как подсказывают собеседники «Фонтанки» в городском правительстве, чтобы закадастрировать все неучтенные дороги и навести полный порядок в бумажках может потребоваться несколько лет и до 5 млрд рублей.

Сейчас в Петербурге строит и планово ремонтирует дороги комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), а содержит и занимается ямочным ремонтом комитет по благоустройству (КБ). В представлении на имя губернатора оба ведомства подвергаются критике, а между строк прослеживается мысль, что дорогами должен заниматься кто-то один.

Практический смысл объединения двух комитетов есть: владелец дорог сможет брать деньги, например, за любые работы, связанные с переустройством сетей, которые зачастую проходят под дорогами или рядом с ними. В 2019 году было запланировано обновить 230 км труб. Деньги за вскрытие асфальта могли бы быть направлены в дорожный фонд, а значит, увеличить объем последующего финансирования. А деньги на ремонт дороги сегодня очень нужны.


В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в норме должно быть не менее 85% от всех транспортных артерий, а на сегодняшний день под эту характеристику попадает лишь около 65%. В КРТИ заявили, что достижения требуемых показателей на текущий ремонт требуется порядка 12 млрд рублей. На 2020 год дорожникам дали лишь 7 млрд рублей.

На содержание дорог в 2020 году Комблагу выделено 11 млрд рублей. В понятие «содержание» входит не только уборка, но и ликвидация колей глубиной до 50 мм, а также восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий; без ограничений по протяженности, хотя раньше говорилось, что полномочия «содержателей» ограничены участками до 100 м.

Всеми видами ремонта комитет по благоустройству охватывает в год около миллиона  квадратных метров (880 тысяч в 2019, 1,06 млн – в 2018). Порядка 90% относятся к проезжей части. Работы эти спрятаны в контрактах на содержание, однако можно посчитать, сколько уходит конкретно на эти процедуры: 828 млн в текущем году, 835 млн – в прошлом. При этом по нормативу на все работы по содержанию дорог с ремонтом обочин, бордюров, прочисткой канав, мытьём и ремонтом ограждений, павильонов нужно около 1,35 млрд.

В КРТИ «Фонтанке» сообщили, что согласны с необходимостью определить единый исполнительный орган власти, который будет осуществлять «дорожную» деятельность. Логичнее было бы отдать содержание дорог в число полномочий КРТИ – это фактически единственный вид деятельности, которое не входит в список подконтрольных ведомству. В Комблаге не стали комментировать вопрос объединения дорог на балансе одного ведомства, лишь заявив, что он решается не на уровне комитета.

В то же время собеседник «Фонтанки» из городского правительства рассказал, что рассматривается несколько вариантов: как передача всего объема по ремонту дорогу одному из существующих комитетов, так и создание специального органа власти, который бы содержал и ремонтировал улично-дорожную сеть, при этом отраслевое строительство оставалось бы в комитете.

В самом Смольном вопрос об объединении ведомств или передаче части полномочий поднимается регулярно, однако в связи с тем, что и в нынешнем варианте все более-менее неплохо, он постоянно отодвигается на следующий год. При этом разговоры о том, чтобы сложить все дороги в одну корзину, возникают периодически с 2010 года, когда был разделен на две части мега-комитет – КБДХ. Смольный был близок к этому в 2012-м, когда со своей должности уходил председатель комблага Андрей Подобед. На тот момент благоустройство курировал вице-губернатор Сергей Козырев, а КРТИ – Юрий Молчанов (к слову, бывший начальник Максима Соколова). В итоге транспортную инфраструктуру передали Козыреву, так что на уровне кураторства объединение действительно произошло, но на этом все и закончилось.

Еще один важный нюанс – надзор за всей деятельностью, касающейся дорог. По информации «Фонтанки», это полномочие жаждет заполучить оказавшаяся под кураторством вице-губернатора Эдуарда Батанова государственно-административная техническая инспекция (ГАТИ), впрочем, перспективы пока туманны. Активное решение вопроса с объединением и выбором «надзирателя» если и начнется, то уже после зимы – в Смольном еще свежи воспоминания о прошлой.


Отдельную пикантность и сложность возможному объединению или перераспределению полномочий придает вопрос денег. Сейчас каждый из комитетов распределяет свою часть финансов на дорожную отрасль. У комблага, который в 2020 году потратит 22,4 млрд рублей, бюджет на содержание дорог составляет половину от всей суммы. По словам руководства комитета, это 77% от нормативной потребности. Едва ли в ведомстве хотят терять контроль над этими деньгами. КРТИ, который в 2020 году проконтролирует расход в 44 млрд рублей, в результате возможных изменений может и вовсе лишится структурной автономии.

Собеседники «Фонтанки» утверждают, что импульс решению этого вопроса придаст возвращение в Смольный Максима Соколова в статусе вице-губернатора, который отвечает в том числе и за транспорт. Согласно дорожной карте, еще в октябре 2019 года должен был определиться тот, кто и будет всем заниматься. Новых дедлайнов пока нет – экс-министр еще вникает в городские дела. Задачу Соколову облегчает то, что оба комитета в 2019 году «обнулились»: из Комблага неожиданно ушел его председатель Владимир Рублевский, а из КРТИ в «Метрострой» перебрался Сергей Харлашкин.

Михаил Грачев,
Николай Кудин
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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