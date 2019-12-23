Пьяному водителю каршеринга, погубившему на Невском чемпиона России по картингу, вынесли приговор

В Петербурге огласили приговор водителю каршеринга, который в декабре 2018 года устроил массовое ДТП в центре города. В аварии погиб 18-летний чемпион России по картингу Никита Сапежко.

Авария произошла 29 декабря 2018 года в 5:09 на Невском проспекте. Как сообщает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд установил, что подсудимый, управляя в состоянии алкогольного опьянения каршеринговым KIA Soul, двигался по Невскому в крайней левой полосе от Михайловской улицы в сторону Казанской.

К перекрестку с набережной канала Грибоедова он подъезжал на скорости 108 км/ч, несмотря на то что горел красный и ехавший перед ним ВАЗ-2104 начал снижать скорость для остановки. В результате «КИА» врезался в «Жигули», те отбросило вперед, и машина столкнулась сначала с Skoda Rapid, а затем с BMW X5. На записи момента ДТП видно, что водитель каршеринга даже не тормозил.





В результате 18-летнего Никиту, управлявшего «Жигулями», увезли в больницу в тяжелом состоянии. Спасти его не смогли, от полученных травм юноша скончался в больнице, не приходя в сознание.

В отношении водителя KIA было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Он выплатил матери погибшего 100 000 рублей в качестве компенсации материального ущерба и 900 000 рублей за моральный вред.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 2 года. Также суд признал право потерпевшей стороны заявить гражданский иск. Размер требований составлял 5 000 000 рублей.