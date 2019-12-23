«Тем, кто занимается наукой, нужно все». Библиотека МГУ закупает книгу обвиняемого в убийстве историка Соколова с предисловием Гоблина

МГУ имени М.В. Ломоносова объявил тендер на закупку печатных изданий, среди которых есть и работа экс-доцента СПбГУ Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». В научной библиотеке столичного вуза заверили, что интерес к творчеству обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко исключительно научный.

«Один из главных принципов закупки литературы — это то, что мы должны купить хотя бы в одном экземпляре все, что может иметь хоть какое-то значение. Один из главных принципов комплектования библиотеки — это полнота. Всего мы закупаем 50 тысяч экземпляров в год», — рассказал 23 декабря «Фонтанке» директор научной библиотеки Вячеслав Мосягин.

По его словам, чем более значима книга и чем чаще ее используют в учебном процессе, тем больше экземпляров покупается. В тендере книга Соколова всего одна.

Мосягин также подчеркнул, что выбором изданий занимается отдел комплектования, который находится в контакте с факультетами.





При этом в библиотеке не стали комментировал личность автора, отметив, что «тем, кто занимается наукой, нужно все — левое, правое, резонансное и нерезонансное».

В техническом задании МГУ от 18 декабря под номером 2 находится книга «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа» с предисловием Дмитрия Goblin Пучкова. Она была издана в 2019 году в Санкт-Петербурге.

Справка:

Историк и бывший доцент СПбГУ сознался в том, что 7 ноября застрелил, а потом расчленил свою бывшую студентку и сожительницу Анастасию Ещенко. Он был арестован и не возражал против этой меры, но адвокат намерен решение обжаловать.

В конце ноября историка доставили из петербургского следственного изолятора «Кресты» в столицу и поместили в психиатрическую больницу московского СИЗО «Бутырка».

«Фонтанка» нашла приговор Соколову 1982 года, тогда он был осуждён на два года условно за затопление судна, на котором был капитаном. Одного члена команды так и не нашли. О том, как вёл себя в личных отношениях историк, «Фонтанке» рассказала его бывшая возлюбленная, которую он чуть не убил.



