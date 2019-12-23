Авиакомпании предупредили об угрозе срыва полетов под Новый год

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) (в нее входят 27 российских авиакомпаний) предупредила о возможном срыве полетов в новогодние праздники. Как пишут 23 декабря «Ведомости», соответствующее письмо еще три дня назад президент АЭВТ Владимир Тасун направил замминистра транспорта Александру Юрчику.

В документе утверждается, что «критическая ситуация» возникла из-за того, что Минтранс не может принять решение по поводу использования 30 самолетов. Ведомство приостановило процедуру внесения этих воздушных судов в «приложения к соглашениям, заключенным Россией в соответствии со статьей 83 bis Конвенции о международной гражданской авиации». Эти самолеты, утверждают в АЭВТ, авиакомпании собирались использовать как раз на новогодних праздниках. Пока же их невозможно внести в сертификаты эксплуатантов — это якобы может стать причиной массового срыва полетов перед и после Нового года. При этом Тасун в письме заверяет, что все необходимые документы были предоставлены чиновникам.



