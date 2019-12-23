У станции Лахта электричка сбила молодого помора

Ранним утром понедельника 23 декабря со станции Лахта в районе Приморского шоссе в транспортную полицию поступило сообщение о том, что электричка сбила мужчину. Когда скорая прибыла на место, пострадавший был уже мертв.

О ЧП «Фонтанке» сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО. По данным ведомства наезд произошел в 07:22. Машинист поезда сообщением «Белоостров – Санкт-Петербург» увидел на путях человека, начал ему сигналить и применил экстренное торможение. Но избежать наезда не удалось.

Удар был такой силы, что травмы пешехода оказались смертельными. Личность погибшего установлена — это 26-летний уроженец Архангельской области.





В настоящее время проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства



