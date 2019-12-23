На Тихорецком микроавтобус сбил женщину на остановке, на Дачном другую на «зебре» задавил грузовик

В Петербурге в ДТП продолжают травмироваться и погибать пешеходы. Утром и днем 23 декабря под колеса угодили две женщины. Одна из них погибла.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 8:10 ДТП с пешеходом произошло у дома 26 по Тихорецкому проспекту. По предварительной информации, 59-летний мужчина, управляя микроавтобусом ГАЗ-А64 (ГАЗель Next), в зоне трамвайной остановки сбил женщину лет 25 – 30 на вид. Пострадавшая получила тяжелые травмы, личность женщины устанавливается.

Второе ДТП произошло около 14:25 в Кировском районе города. У дома 10/7 по Дачному проспекту 42-летний мужчина на грузовике MAN без прицепа сбил в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 66-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась на месте.





«Дурацкое место. Как водитель, ужасно не люблю его. Как пешеход, переходила только 1 раз в жизни: экстрим еще тот. Но есть смельчаки, которые ставят ногу на зебру и шагают, независимо от обстоятельств», – описала место ДТП участница группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Любовь.