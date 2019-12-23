Председатель правления петербургского банка объявлен в розыск. Его подозревают в хищении 3 млрд

Столичная полиция объявила в федеральный розыск банкира Владимира Бондаренко. Он исчез одновременно с выводом из Невского народного банка 3 млрд рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 23 декабря, уголовное дело в отношении Бондаренко и иных неустановленных лиц возбуждено следствием УВД по Центральному административному округу МВД Москвы. Функционер внесен в базу розыска, его ориентировки распространены по российским регионам.

Владимир Бондаренко был назначен временно исполняющим предправления Невского народного банка в середине октября 2019 года. Ранее он работал в эстонской инвесткомпании. ЦБ согласовал назначение банкира на должность.





С конца ноября по начало декабря 2019 года, по версии следствия, Бондаренко активно использовал свой счет, открытый в Невском банке, для перевода и обналичивания денежных средств. Вечером 8 декабря из отделения на Ордынке в Москве автомобиль, замаскированный под инкассаторский броневик, вывез наличность и ценные бумаги общей стоимостью свыше 1 млрд рублей.

По некоторым данным, Бондаренко 10 декабря покинул территорию России. Его телефон, привязанный к мессенджерам, не отвечает. Сообщения «Фонтанки» банкир тоже пока оставил без внимания.

В официальном релизе ЦБ указано, что в первой декаде декабря 2019 года неустановленными лицами похищены более 3 млрд рублей, принадлежавших Невского народному банку. По официальной отчетности, в организации не хранилось столько активов.

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка 13 декабря 2019 года – после возбуждения уголовного дела. Санировать организацию регулятор не будет. В банк введена временная администрация, запущена процедура банкротства, клиенты получат возмещение в размере не более 1,4 млн рублей от Агентства страхования вкладов.