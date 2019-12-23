По КАД гонял пьяный дальнобойщик. Отпустившие его сотрудники полиции получили крупные тюремные сроки

В Петербурге двух сотрудников ГИБДД разжаловали и приговорили к крупным срокам заключения и штрафам за освобождение пьяного дальнобойщика. Он откупился от полицейских незначительной взяткой.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, 23 декабря Артем Шитников и Станислав Конурин признаны Пушкинским судом виновными в получении взятки, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия.

«Шитникову назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, Конурину — семи с половиной лет, – говорится в сообщении пресс-службы. – Обоим назначен штраф 4,5 млн рублей с пятилетним запретом занимать госдолжности».

Шитников лишен звания «старший лейтенант полиции», Конурин — «лейтенант полиции». Осужденные служили в отдельном батальоне № 3 ДПС УГИБДД Петербурга и области. Подразделение обеспечивает безопасность на КАД и ЗСД.





Как установил суд, Шитников и Конурин в октябре 2018 года дежурили на 79-м километре кольцевой. Они задержали дальнобойщика, ехавшего по кольцевой на грузовике «Скания» с «говорящими» госномерами – С...АО. Эта аббревиатура на полицейском сленге обозначает состояние алкогольного опьянения. Проверка дальнобойщика на это самое САО – от него исходил запах алкоголя, а походка не отличалась уверенностью, – показала положительный результат. Тестер показал 0,24 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Инспекторы ДПС, демонстрируя серьезность намерений, составили протокол об отстранении водителя от управления транспортным средством и потребовали у него взятку 100 тысяч рублей.

Дальнобойщик поторговался и снизил размер откупа до 75 тысяч. Шитников попросил о помощи своего отца. Шитников-старший исполнил роль посредника, съездив с водителем к Сбербанку.

Полицейские составили подложные документы о трезвости дальнобойщика и отпустили его. При обысках квартир у Шитниковых нашли боеприпасы. Отец экс-полицейского получил три года условно и штраф 1,5 млн рублей за посредничество.

На прошлой неделе в Петербурге задержали троих сотрудников 3-го батальона ДПС за лояльность к водителю, имевшему признаки наркотического опьянения. Он откупился от полицейских за 30 тысяч рублей. Александр Белоус, Сергей Сухов и Дмитрий Федотов признали вину в получении взятки. Каждому досталось по 9 тысяч рублей, за вычетом доли посредника. Сотрудников отправили под домашний арест. На допросах они сообщали, что в месяц получают от работодателя 50 – 60 тысяч рублей, то есть ниже средней зарплаты по Петербургу.