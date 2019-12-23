Социологи нашли в России 2019-го лишь 14% оптимистов. Остальным не нравятся медицина, экология и отношения с Западом

Почти половина граждан России уверены, что прошедший год был «такой же, как предыдущий», если сравнивать с 2018-м. И лишь 14% нашли в уходящем году положительные изменения.

Половина россиян уверены, что 2019-й для страны был таким же, как и 2018-й. В прошлом году этот ответ выбрали 44%. Тех, кто считает, что год для России был легче, чем предыдущий, оказалось всего 14%, а пессимистов насчитали 37%. Такие данные 23 декабря приводятся в исследовании «Левада-центра».

Последний раз большинство россиян говорило, что прошедший год был труднее, в 2016-м (54%), 2015-м (60%) и 2014 году (57%). Самым высоким этот показатель был в 1990 году – 93%.

Также 51% граждан РФ уверены, что прошедший год был такой же, как предыдущий, и для их семьи, и для них лично. В целом 2019-й россияне оценили как «средний» (66%), 18% – как «хороший» или «очень хороший», а 15% – как «плохой» или «очень плохой».





Россияне также не увидели ни позитивных, ни негативных изменений в работе образовательных учреждений (43%), в деятельности полиции и правоохранительных органов (47%), в СМИ (49%), в межнациональной сфере (59%), в возможности простых людей влиять на власть (55%), в сфере безопасности (59%), в праве свободно высказывать свое мнение (50%) и в распределении доходов (45%).

В нескольких категориях россияне не смогли определиться, произошли ли какие-либо изменения или нет. Так, 42% уверены, что возможность зарабатывать ухудшилась, а столько же полагают, что ничего не поменялось. Кроме того, по 43% считают, что жизнь простых людей не изменилась или стала хуже.

Есть несколько сфер, в которых большинство граждан России заметили ухудшение, – это работа больниц и медучреждений (46%), состояние окружающей среды (49%) и отношения России со странами Запада (42%).

АНО «Левада-центр» включена в список «иностранных агентов» Минюста.



