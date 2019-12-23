Представитель Ротенберга объяснил, зачем бизнесмен ночью звонил Путину. Президент заподозрил, что строитель Крымского моста выпивает

Аркадий Ротенберг звонил ночью Владимиру Путину, чтобы рассказать об успешном поднятии железнодорожной арки Крымского моста. Об этом представитель бизнесмена 23 декабря рассказал РБК.

«Это был звонок c целью сообщить, что операция по поднятию железнодорожной арки завершена успешно. Это был один из самых сложных и волнительных этапов стройки моста», – сообщил представитель Ротенберга изданию.

Напомним, во время разговора со строителями переправы президент вспомнил о ночном звонке Ротенберга. «Я помню, помню. Мне ваш основной руководитель с простой русской фамилией Ротенберг позвонил ночью и говорил таким голосом, что я его спрашиваю: «Ты что, выпил, что ли?» Он говорит: «Нет», – рассказал Путин во время поездки по Крымскому мосту.

Движение по железнодорожной части переправы запущено 23 декабря, первый поезд в Севастополь отправился из Петербурга.



