На Кузбассе запустили беспилотный КАМАЗ под управлением 5G

На шахте «Листвяжная» в Кемеровской области впервые продемонстрировали возможности беспилотного управления КАМАЗом – автомобиль передвигается по промышленной трассе на 1 км из точки погрузки в точку выгрузки.

Движение транспорта по территории предприятия, входящего в АО «Холдинговая компания "СДС-Уголь"», обеспечила базовая станция «МегаФона», сообщили в пресс-службе телекоммуникационного оператора.

Фото: автор фото – пресс-служба ПАО «Мегафон»

– Проведение испытаний беспилотного самосвала – это первый практический этап реализации проекта «Цифровое горное предприятие», в рамках которого планируется создать отечественный карьерный робот-самосвал, – рассказал генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев. Он отметил, что применение беспилотного робота-самосвала позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления топлива при ритмичных перевозках, а также использования двигателя, работающего на газовом топливе.





По итогам запуска самосвала состоялся телемост между Кемеровской областью и Москвой – видеозвонок в первой за Уралом тестовой сети 5G, развернутой на шахте «Листвяжная».

– Запуск беспилотного грузовика – пример того, как современные технологии могут использоваться в промышленности, – говорит генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. – Именно бизнес будет основным пользователем 5G – нового стандарта связи, который сейчас активно внедряет весь мир. Благодаря 5G можно будет автоматизировать те участки производства, которые представляют потенциальную опасность для сотрудников, использовать видео, дополненную реальность и другие возможности.

На горнотранспортном оборудовании компании «СДС-Уголь» установлено более 2 тысяч IoT-модулей, для которых «МегаФона» обеспечивает инфраструктуру передачи данных. Вместе с автоматической системой диспетчеризации датчики отслеживают скорость, местоположение транспорта, уровень топлива в баке, нагрузку кузова на шасси, температуру, ведут видеорегистрацию событий. Это позволяет сократить затраты на транспортировку и оптимизировать бизнес-процессы. Компании «МегаФона» и «СДС-Уголь» подписали соглашение о сотрудничестве в формировании современной инфраструктуры для развития услуг связи на угледобывающих предприятиях.



