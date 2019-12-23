И Дед Мороз не помог. Предновогодняя неделя пройдет под эгидой атлантического циклона и дождя вместо снега

Чуда снега, обещанного главным Дедом Морозом во время визита в Петербург, скорее всего, не случится. Синоптики обещают в предновогоднюю неделю дождь вместо снега на территории южнее линии Архангельск – Пермь.

Мощное вторжение атлантического воздуха, сформированного над Ботническим заливом, стало причиной аномально теплой зимы в России. Об этом сообщают РИА Новости 23 декабря. На прошлой неделе он вызвал сильные вихри в некоторых странах Западной Европы. А к понедельнику подошел к российской территории.

«Сильное ненастье в нашей стране маловероятно. При этом вихрь несет с собой очередную порцию очень теплого воздуха, поэтому на значительной части Русской равнины будут лить дожди. И только севернее линии Архангельск – Пермь осадки перейдут в снег», – говорится в публикации.







Петербург, по информации специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, продолжает находиться на периферии циклонического вихря. В городе сохранится положительная температурная аномалия – до плюс 8 – 9 градусов.







